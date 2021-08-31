家扶21位學童考取大學 海蓮寺慨捐20萬助學子安心開學

再過兩天各大學院校就要陸續開學，今年受疫情衝擊，景氣大受影響，不少受扶助家庭都擔心沒有錢給孩子們開學，海蓮寺護法會今天由性海法師代表捐贈20萬元給家扶中心，指定用於家扶中心應屆考上大專院校的受扶學童，性海法師說，期盼孩子們及家長都能放下心中的忐忑不安，孩子們能順利註冊就學，開啟另一階段的學習之路。

金門家扶中心今日接到一份大禮，今天上午10時，性海法師帶領海蓮寺的多位大德，將20萬元捐贈給家扶中心，由家扶中心扶幼主委李根遠代表接受，中心主任李桂平歡喜見證，並代表家扶的學童和家庭，向海蓮寺獻上最真誠的謝意。

性海法師表示，看到金門地方孩童，因家庭環境之故，發生入學學費繳不上的困難，孩子們掙扎徘徊在是否到大學入學獲取更高的學識，護法會立即商議，決定以提升地方青年能力、培養金門在地人才為目標，提供20萬元用來幫助地方弱勢學童，讓他們能順利進入高等教育的殿堂學習。

李根遠說，海蓮寺為金門地方宗教重心之一，平日常辦理消災祈福誦經法會，以庇祐地方居民。此次看到家扶中心學童的困境，出手相助並呼籲各界善心人士，也能協助我們這一批金門的弱勢學童，讓他們有機會走出他們自己學習德道路，期盼未來他們能學成返鄉，回饋金門。

李桂平指出，今年家扶中心應屆畢業生已有21人確定錄取各公私立大學及研究所(不含軍警學校)，這個錄取數字打破了歷年來家扶中心的升學紀錄。但這兩年受到新冠疫情的影響，讓以觀光立縣的金門受到非常大的衝擊，經濟市場的交易行為積弱乏振，也影響到家扶中心就業中的單親媽媽們，只要在觀光相關的產業中就職者，幾乎都面臨減工時或放無薪假的窘境，而媽媽們心中的苦也只能往肚子裡吞。

金門家扶中心表示，此次家扶中心受扶助的大學新鮮人，將依照就學地區分別發出2萬5千元到5萬元不等，來協助學童們能順利註冊。目前預計將提供獎助學金約73萬5千元，但因受疫情影響百業不興，籌措的入學補助經費，遭遇到非常大的困難，離目標金額尚未到達一半，呼籲更多人一起來關心與協助這些孩子。