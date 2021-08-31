聽新聞
test
0:00 / 0:00
空軍官校學生集體腹瀉 衛生局採33樣環境食物檢體
空軍軍官學校27日傳出多名學生集體疑似食物中毒，陸續有7、80人身體不適。高雄市衛生局28日啟動食品中毒處理小組進行調查，現場抽驗8月25至26日共33件食物及環境檢體共33件，檢驗病原性微生物，等檢驗結果釐清原因。
空軍官校學生為聯合餐廳供餐，27日有些學生出現腹瀉、發燒等狀況。衛生局指出，約有7、80人因身體不適。
高雄市衛生局副局長林盟喬表示，整起案件還在調查當中，已採檢25日早、午、晚餐以及26日的食物，還有環境的採檢，以釐清疑似食物中毒的原因。為維護學生食的安全除食物檢體抽驗外，衛生局依食品安全衛生管理法開立限期改善，責令團膳業者8月30日前完成環境清消。30日到現場複查，業者已完成環境清消。
衛生局要求學校每日監測學生健康狀況，若有新增個案立即通報，並要求學校進行校內消毒，呼籲師生用餐前須落實洗手、低溫食品避免長時間置於室溫，造成微生物滋生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言