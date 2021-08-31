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空軍官校學生集體腹瀉 衛生局採33樣環境食物檢體

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局28日到空軍官校廚房稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局28日到空軍官校廚房稽查。圖／高雄市衛生局提供

空軍軍官學校27日傳出多名學生集體疑似食物中毒，陸續有7、80人身體不適。高雄市衛生局28日啟動食品中毒處理小組進行調查，現場抽驗8月25至26日共33件食物及環境檢體共33件，檢驗病原性微生物，等檢驗結果釐清原因。

空軍官校學生為聯合餐廳供餐，27日有些學生出現腹瀉、發燒等狀況。衛生局指出，約有7、80人因身體不適。

高雄市衛生局副局長林盟喬表示，整起案件還在調查當中，已採檢25日早、午、晚餐以及26日的食物，還有環境的採檢，以釐清疑似食物中毒的原因。為維護學生食的安全除食物檢體抽驗外，衛生局依食品安全衛生管理法開立限期改善，責令團膳業者8月30日前完成環境清消。30日到現場複查，業者已完成環境清消。

衛生局要求學校每日監測學生健康狀況，若有新增個案立即通報，並要求學校進行校內消毒，呼籲師生用餐前須落實洗手、低溫食品避免長時間置於室溫，造成微生物滋生。

高雄市衛生局28日到空軍官校廚房稽查。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局28日到空軍官校廚房稽查。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 食物中毒 空軍

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