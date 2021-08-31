馬祖燕鷗育成率降低 疑人為登島採集干擾

馬祖燕鷗近年來育成率降低，相關單位積極調查原因，不排除對岸人為登島造成干擾，影響鳥類受驚嚇棄巢，盼明年海巡進駐、建置完善監控系統，避免再影響生態教育與生態資源。

馬祖夏季是夏候鳥固定遷徙路徑，往年約5月底到馬祖，9月下旬離巢。今年根據台北鳥會統計，6月時馬祖鐵尖島觀察最大量鳳頭燕鷗為2200隻、黑嘴端鳳頭燕鷗為6隻，至7月31日已無黑嘴端鳳頭燕鷗身影，且鳳頭燕鷗僅剩3隻。馬祖燕鷗保護區的燕鷗，已連續兩年多數未孵化雛鳥便棄巢，並受干擾提前離境，具生態保育隱憂。

連江縣產業發展處指出，馬祖燕鷗已連兩年孵化失敗，去年僅差一週，今年僅剩1至2天即將孵化，但燕鷗提前棄巢飛離或少部分孵化後立即飛走，燕鷗數量驟減，今年雛鳥約10至20隻。

連江縣產發處指出，根據台北鳥會與海洋大學調查，燕鷗受驚嚇情形多發生晚上，起初懷疑人為、猛禽干擾，但今年未發現猛禽，在影像上有照到大陸漁船晚上接近燕鷗保護區，初步懷疑是人為因素較大，也有民眾常看到中國大陸人登島採集，影響馬祖燕鷗棲地環境，造成燕鷗繁殖影響。

產發處表示，燕鷗為馬祖重要生態保育與教育資源，為了避免再發生燕鷗棄巢憾事，明年將極力爭取計畫資源保育燕鷗，希望政府能給予資源，協調海巡進駐並加強巡邏、建置24小時監控系統，避免人為登島或船隻徘徊，影響燕鷗繁殖環境，使鳥類受驚棄巢，縮短停留馬祖時間。

產發處漁牧科表示，馬祖以生態保育觀光立縣，燕鷗是天然的觀光資源，燕鷗數量與繁殖問題不僅對地方教育造成損害，也剝奪地區觀光資源。希望觀光民眾或漁民發現有違法登島、船隻過度接近燕鷗保護區，可積極通報海巡，共同守護馬祖的重要生態資源。