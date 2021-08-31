高雄輕軌草皮捲入車底 車頭偏離軌道
高雄輕軌列車今天上午8時多發生草皮捲入車底事件，司機員緊急煞車，但車頭已部分脫軌偏離軌道，列車上有2名旅客，無人受傷，高捷公司現場緊急搶修，並變更運轉模式。
今天上午約8時40分，輕軌列車往C36凱旋二聖站上行列車進站前，突然草皮捲入車底，司機員緊急煞車，但車頭仍部分脫軌偏離軌道，車上有2名旅客，無人受傷，高捷公司在清車後，讓旅客前往下一車站搭車。
高雄捷運公司表示，列車脫軌後，立即派員到現場緊急搶修，並變更運轉模式。目前正線營運模式變更為C32凱旋公園站到C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘。而C35凱旋武昌站到C36凱旋二聖站採公車接駁作業。
此外，C36凱旋二聖站到C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘。高捷公司表示，旅客如趕時間，建議可改搭其他交通工具。
高捷公司指出，輕軌列車目前仍緊急搶修中，市府捷運局及交通局也到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞狀態下，儘速完成搶修。
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