高市原鄉送愛不中斷 藍議員聯手梓官城隍爺相挺

上月南部豪雨造成高雄山區聯外道路受阻，農路受損也很嚴重，高雄市議員宋立彬媒合梓官城隍廟募集民生物資，透過原民區議員陳幸富、賴文德送至農損或收入驟減的居民手中。宋立彬說，極端氣候不容忽視，山區住民謀生問題不能光靠補助，將在議會持續關注因應對策與施政作法。

日前連日豪雨成災，高雄市原鄉地區交通受阻，農作物運送不便，原民議員陳幸富、賴文德紛紛替原鄉居民尋求社會資源協助，得知訊息後，第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）市議員宋立彬聯繫梓官城隍廟，短短不到三天備齊生活物資，昨天送抵原鄉部落。

宋立彬說，連日雨災對高雄山區造成不小農損，山區居民生活需要外界持續關注，梓官城隍廟平日濟難無數，並以最快時間募集物資上山，精神令人感動；在極端氣候的環境下，市府應思考如何全方面幫助原高縣山區民眾謀生問題，不能光靠補助因應，未來會在議會關心此議題，並持續提供對策給各局處作施政參考。