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高雄斷橋便道更好走了！工務段加固工程讓路面平緩

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者劉學聖／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者劉學聖／攝影

高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，於本月緊急搶通便道，於28日增加下午通行時段，每天車輛約為250車次；近期山區出現零星雨勢，昨天一度影響通行，所幸，未發生土石流；甲仙工務段為完善便道通行路況，已將便道較陡峭的部分進行加固，行駛該處的路面較先前平緩許多。

玉穗溪上游昨天中午有零星降雨，原定中午12時開放的時段，提前於11時放行；待通行車輛通過後，立即封閉，直到下午4時許雨勢趨緩，經工程人員觀察便道情況，於4時30分開放通行，於4時50分將車流放行完畢。

甲仙工務段統計，自本月28日開放三個通行時段後，日平均車輛為250車次左右；昨天受天候影響，日總車流量約在232輛；初估接近開學時段，下午車流可能會增加。

甲仙工務段長陳正偉說，簡易便道原先比較陡峭的部分，經工程加固，已經讓通行便道，變得更加平緩。

甲仙工務段於8月28日向水土保持局協調，於玉穗溪上游2.5公里增設觀測自動雨量計，可即時監控雨量，即時回饋訊息，以利觀測降雨與是否發生土石流；另上游1.5公里、2.5公里處個別增設土石流監看人員。

高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者王慧瑛／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者王慧瑛／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者陳弘逸／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者劉學聖／攝影
高雄明霸克露橋遭沖斷第25天，甲仙工務段緊急搶通簡易便道，持續加強路面加固工程。記者劉學聖／攝影

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