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馬祖首艘高速客輪南北之星運抵 將闢馬祖至台北港航線

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
馬祖首艘高速客輪南北之星今天運抵台中港，將開闢馬祖至台北港航線。記者游振昇／攝影
馬祖首艘高速客輪南北之星今天運抵台中港，將開闢馬祖至台北港航線。記者游振昇／攝影

一艘安地卡及巴布達籍「福克」貨輪今天航達台中港，船上載有「南北之星」高速客輪，吸引眾人目光，「南北之星」是馬祖南北海運公司斥資二億元打造，從新加坡運回台，是馬祖首艘高速客輪，將開闢馬祖至台北港航線

台中港務分公司人員今天表示，陸地上常可看到大車載小車的情況，但海上船舶，船隻裝載不易，鮮少出現「大船載小船」的情形，今天貨輪載客輪，就像大船載小船。

總噸位1萬2950噸級的福克輪，今天裝載497噸級的南北之星高速客輪抵台中港14號碼頭卸船，利用船上二支吊桿將南北之星高速客輪吊到海上，開到19Ａ碼頭接受航局檢查及進行演練再開回馬祖。

馬祖南北海運公司除了南北竿航線與小三通航線定期航班外，也提供大坵登島觀鹿、出海賞鷗、夜航看藍眼淚、包船等服務，目前擁有5艘客輪。

南北海運公司董事陳開壽表示，兩艘快輪在新加坡製造，其中一艘完成今天運回台灣，將開闢南竿至台北港及離島、小三通等航線；二艘船全部是可斜躺式座位，船長50公尺，可搭乘325人，航速32節南竿至台北港約3小時航程，抵達台北港後，有專車接送至台北市，未來還會開闢離島和小三通航線。

馬祖首艘高速客輪南北之星今天運抵台中港，將開闢馬祖至台北港航線。記者游振昇／攝影
馬祖首艘高速客輪南北之星今天運抵台中港，將開闢馬祖至台北港航線。記者游振昇／攝影
馬祖首艘高速客輪南北之星今天運抵台中港，將開闢馬祖至台北港航線。記者游振昇／攝影
馬祖首艘高速客輪南北之星今天運抵台中港，將開闢馬祖至台北港航線。記者游振昇／攝影

航線 馬祖 北港

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