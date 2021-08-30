台中港傳船員染疫確診 匡列同船接觸者40人

台中港有靠泊碼頭諾曼賈爾的離岸風電工作船一名案一六０九八菲律賓籍40多歲男性船員染疫確診，疾管署中區管制中心今天上午已完成登船檢疫，匡列同船接觸者40人，列自我健康檢測，台中港今天全面擴大消毒。

中央流行疫情指揮中心今天公布新冠肺炎新增一例境外移入個案，案一六０九八為菲律賓籍40多歲男性船員，5月4日自荷蘭登船後未再下船，該船8月14日抵台中港，28日因工作需求採檢（未入境）後確診，已匡列同船接觸者40人，列自我健康檢測。

台中港務分公司今天接獲通報，立即召開緊急防疫應變會議，並展開全面消毒作業，針對4號碼頭一帶及沿線到管制站加強環境消毒。