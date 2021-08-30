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六龜扇平山莊土石崩落 屏東林管處計整治經費5800萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市六龜區台27線旁扇平山莊8月初遇連日降雨，出現土石流崩落情況，影響民眾通行。圖／本報資料照（記者陳玫伶攝影）
高雄市六龜區台27線旁扇平山莊8月初遇連日降雨，出現土石流崩落情況，影響民眾通行。圖／本報資料照（記者陳玫伶攝影）

8月初連續豪雨造成高雄市六龜區台27線旁的扇平山莊出現嚴重土石流崩落情況，影響山區居民進出路線，林務局屏東林管處統計因土石含水量超過負荷，崩塌地擴增7200平方公尺，產生災害土石量為6480立方公尺，經各單位協商，預計將花費5800萬元治理並於2年後完成整體改善。

屏東林管處表示，扇平山莊在莫拉克風災後，2019年曾發生新的崩塌，2020年至今天完成相關整治改善工程，但因今年8月初連續降雨，單周累積降雨量高達1900毫米，土壤含水量過於飽和再次崩塌。

在地居民表示，崩塌土石泥流沖毀果園、農地，連扇平山莊及附近民宅都無法倖免，又因位於山區重要聯外道路台27線旁，一度造成道路中斷，有長者騎機車經過就遇泥流濕滑摔車，民眾行經此地都要非常小心。

農委會主委陳吉仲本月13日曾前往勘災，並裁示由林務局整體規畫，儘速串聯水保局、公路總局、高雄市府等跨機關協商整合，屏東林管處研擬初步分工，林務局辦理上游林班地範圍崩塌地處理、坑溝整治與林道復建；水保局辦理中游坡地排水改善；公路總局負責下游台27線公路排水系統尺寸放寬。

另，扇平山莊周邊區域排水系統及私有地取得則請高雄市政府辦理，屏東林管處專業評估確認所需私有土地位置與面積後，1個月內將找相關單位召開協商會議，初步規畫整體減災及排水改善工作費用的治理總經費約5800萬元，不含私有地取得費用，實際費用還須以各權責機關細部設計後為準。

屏東林管處將先優先針對上游林班地部分，進行石籠、防砂壩、過路箱涵、沉砂池等工程，經費約3千萬元，如與其他單位施工進展順利，且順利取得私有土地地主同意，預計可於2023年完成整治。

高雄市六龜區台27線旁扇平山莊8月初遇連日降雨，出現土石流崩落情況，影響民眾通行。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區台27線旁扇平山莊8月初遇連日降雨，出現土石流崩落情況，影響民眾通行。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區台27線旁扇平山莊8月初遇連日降雨，出現土石流崩落情況，影響民眾通行。圖／屏東林管處提供
高雄市六龜區台27線旁扇平山莊8月初遇連日降雨，出現土石流崩落情況，影響民眾通行。圖／屏東林管處提供

崩塌 高雄市

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