認識斯卡羅柴城林管處 走讀車城保力溪串起生態保育網絡

公視大戲斯卡羅，劇中的柴城就是大家熟悉屏東縣車城鄉，林務局屏東林區管理處指出，保力溪發源自屏東縣四格山，是車城鄉內的重要溪流，林管處委託嘉義大學教授邱郁文，調查保力溪的生態、人文及產業拼圖，帶領社區走讀，了解在地文化與保力溪的森川里海故事。

保力社區理事長曾德生講述牛嶺崛的命名淵源，保力溪是在地居民兒時回憶，溪裡捕捉溪魚蝦，依靠溪水灌溉農田努力生活，讓年輕一輩瞭解，此地曾因湧泉而有水牛聚集的社區歷史。

耆老王正夫回憶起民國六十幾年時獵捕伯勞鳥及赤腹鷹的往事，分享放下獵槍走入保育的原因。客家文化發展協會總幹事張吉雄敘說著保力傳承延續的客家精神。

長期致力於社區生態保育的黑貓姐楊美雲，敘說後灣獨特的珊瑚礁地形，造就出的海鹽文化。深耕社區事務志工顏士傑說，透過沿海保安林與大平頂台地的串接，防治外來入侵種，讓陸蟹重返棲地。保力溪見證後灣產業演變，持續孕育豐富的生態，與居民共存共榮。

屏東林區管理副處長朱木生，27日參與走讀行程，感動在地鄉親對過去保力溪美好記憶與放下獵槍開始為環境展開保育行動，林管處將與鄉親攜手推動友善生產、保安林公眾參與與環境教育等工作，恢復保力溪過去獨立溪流原有生態。