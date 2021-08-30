慈濟關懷弱勢家庭學童營養 捐安心生活箱、健康蔬果箱

高雄市政府與佛教慈濟慈善基金會合作，在疫情期間啟動「弱勢家庭學童暑期營養關懷」方案，今天在市府四維行政中心舉行「守護學童、健康關懷」捐贈儀式，提供「安心生活箱」、白米及「健康蔬果箱」給 3054個家庭，照護學童疫情期間暑假飲食健康與營養。

高雄市政府由秘書長楊明州、教育局長謝文斌、農業局長張清榮出席。楊明州感謝慈濟的熱心與辛勞，從籌畫到物資配送作業，帶給學童們實質的照護與關懷。「安心生活箱」有米、蔬食麵條、藥膳麵、香積麵飯、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑泥、五穀粉、福慧珍粥、素食調理包等。

慈濟基金會執行長顏博文表示，長期來慈濟一直於各地深耕慈善工作，考量今年疫情嚴峻，許多弱勢家庭生計受到影響，更形困頓，基金會為了減輕弱勢家庭生活壓力，由高雄慈濟志工配送物資給高雄市低收及受疫情影響家庭的學童。

教育局長謝文斌表示，教育局也發放弱勢學生安心餐食劵，每天可到合約商店換取50元的餐食，而此次慈濟基金會暑期捐贈的「健康蔬果箱」將高雄市在地生產當季最新鮮、品質最優良的蔬果贈送學生，讓學童吃得健康、安心學習。