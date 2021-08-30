金門縣5000元紓困金 首波30日入帳

金門縣政府表示，首波紓困金新台幣5000元，今天入帳，符合第一波資格的民眾，今天可以補登存摺簿確認。金門縣長楊鎮浯也表示，將在疫情緩和時推出3000元振興券，刺激景氣。

金門縣府24日公告紓困金發放作業要點，凡民國110年7月20日設籍金門縣者，以及取得居留證的外籍和中國籍配偶都可申請紓困金。

首波紓困金以曾申請金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金、金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金、金門縣身心障礙者居家生活津貼或金門縣身心障礙者生活補貼4類民眾為對象，今天起由縣府直接匯入申請時所提供的本人金融帳戶，受惠者3.3萬餘人。

不少符合資格的民眾今天查看存摺，看到5000元已入帳。縣府民政處表示，目前網站（https://5000.kinmen.gov.tw/）已開放可查詢是否入帳，請民眾多加利用。

縣府表示，上述4類民眾之外，自9月1日到30日受理其他民眾以紙本和郵寄方式申請，9月6日起再開放線上申請。

除了發放紓困金5000元，金門縣長楊鎮浯今天受訪時表示，金門縣紓困振興是5000元現金紓困，加上3000元振興券配套。楊鎮浯解釋，與去年1+1振興券不同的是，今年3000元振興券不需要民眾自己再花錢購買，縣府會直接發放符合資格的民眾3000元振興券。

楊鎮浯說，振興券發放時機還在內部研議中，主要是要觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情控制情況，因為振興券是希望活絡經濟，帶動消費行為，必須在疫情相對和緩後再發放，才會達到刺激景氣作用。

楊鎮浯指出，去年振興券是8張500元面額，今年會搭配100元小面額，同時限制單一商家核銷上限，保障地區中小型商家，以促進在地消費為主；此外，金酒公司也會推出系列的振興酒品，組成多種套餐，提供民眾選擇，盼有效刺激金門景氣。