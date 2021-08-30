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2020年以來投資高雄達1594億 經發局招商9業者搶進

中央社 / 高雄30日電
高雄市政府經濟發展局表示，有9家企業表達投資意願，預計未來3年深耕高雄。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市政府經濟發展局表示，有9家企業表達投資意願，預計未來3年深耕高雄。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

高雄市政府經濟發展局今天表示，去年以來投資高雄累計金額達新台幣1594億元，為了持續強化招商，經發局今天舉辦招商說明會，並有9家企業表達投資意願，預計未來3年深耕高雄。

高市府經發局聯手南科管理局、經濟部加工處，在高雄國際會議中心舉辦「投資高雄 邁向全球」招商說明會，盤點高雄8處園區土地聯合招商，吸引超過50家企業參與，會中強茂、鏵友益等9家企業表達投資意願，預計未來3年內將持續投資、深耕高雄。

經發局長廖泰翔表示，高雄投資與城市發展兩大方向，就是中央百億打造的亞洲新灣區5G AIoT創新園區，以及橋頭科學園區、仁武產業園區形成的高階製造中心及半導體聚落，市府積極整備用地需求，建立產學研交流平台，水電供應也無虞，歡迎加入投資高雄。

經濟部加工處長楊伯耕表示，成立55年的加工出口區今年正式更名「科技產業園區」，歷年產值不斷創新高，尤其高雄就佔整體40%以上；加工處也針對老舊園區將原建築更新為8到10層立體式建物，提供投資企業更多用地。

南科管理局長蘇振綱指出，園區發展需要周邊產業一起帶動，從路竹到橋頭，包含生醫、光電產業都在陸續成長，未來十年將在高雄創造超過2000億產值、1萬個就業機會，串聯南部各大園區共同帶動南台灣發展。

活動由廖泰翔、楊伯耕及蘇振綱與9家投資業者共同進行啟航儀式，經發局、南科管理局、經濟部加工處再輪番介紹園區用地及投資環境，並邀請經濟部工業局副組長呂正欽分享全球半導體發展趨勢，最後強茂、鏵友益也分享自身投資經驗與建言，現場互動熱絡。

經發局指出，市長陳其邁上任迄今，累計重大民間投資金額達1594億元，投資台灣3大方案自108年開始投資高雄金額更達2136億元。這次包含強茂、鏵友益科技、勤友光電、華騰國際、寬緯科技、民利國際、建佳科技、瀧儀生醫及達易特共9家業者均表達投資意願。

高雄市 陳其邁

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