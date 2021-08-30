疫情影響 澎湖跳島101K自行車變線上挑戰
「澎湖跳島101K自行車」活動考量防疫優先，決定改以線上自我挑戰，9月起至10月31日，可自行參加騎行，完賽後上傳騎行紀錄截圖或指定景點照片，一樣可獲得完賽證書與紀念品。
觀光局澎湖國家風景區管理處表示，「澎湖跳島101K自行車」活動，原本要在9月26日登場，分為20K休閒組、50K體驗組、101K挑戰組，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，決定由陸地上的競速，改為線上自我挑戰。
自9月起至10月31日，車友或車隊可在戶外防疫群聚人數規定下，擇定日期參加騎行。完賽後，使用手機APP軌跡紀錄，或指定景點的自行車一起入鏡照片，截圖上傳至個人FB，將帳號設定為公開，貼文標記「#2021澎湖跳島101K線上自行車活動」，即可獲得豐富的活動完賽紀念贈品、特色郵票完賽證書及抽獎資格。
觀光局澎管處所推出的「澎湖國際海灣燈光節」、「澎湖跳島101K自行車」及「菊島澎湖跨海馬拉松」秋冬3項大型活動，因受疫情影響，「澎湖國際海灣燈光節」停辦，「菊島澎湖跨海馬拉松」延至明年11月舉行，「澎湖跳島101K自行車」改線上挑戰。
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