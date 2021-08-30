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颱風後漂流木聚集河床 屏東縣府公告即起開放撿拾

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
8月上旬西南氣流豪雨、盧碧颱風過境，屏東縣境內河川、海灘、海岸浮覆地遍布漂流木，縣府農業處公告即日起至9月24日止，開放縣民撿拾漂流木，圖為大雨過後，縣議員許展維會同相關單位到場會勘。圖／取自許展維臉書
8月上旬西南氣流豪雨、盧碧颱風過境，屏東縣境內河川、海灘、海岸浮覆地遍布漂流木，縣府農業處公告即日起至9月24日止，開放縣民撿拾漂流木，圖為大雨過後，縣議員許展維會同相關單位到場會勘。圖／取自許展維臉書

8月上旬西南氣流豪雨、盧碧颱風過境，屏東縣境內河川、海灘、海岸浮覆地遍布許多漂流木，縣府農業處公告即日起至9月24日止，開放設籍屏東縣居民在高屏溪高屏大橋至雙園大橋河段行水區範圍左岸高灘地區域內徒手撿拾搬運漂流木，每日開放撿拾時間均為上午8點至下午6點。

屏東縣政府農業處長鄭永裕說，縣府依「處理天然災害漂流木應注意事項」，公告開放民眾在指定時間內及區域撿拾漂流木，請撿拾者務必隨身攜帶身分證件以備抽查，若發現具國有、公有註記及烙印者，撿拾後應立即通報屏東林區管理處潮州工作站或縣府保管，並切勿在非公告區域及時段內撿拾，避免觸法。

縣府指出，民眾在撿拾漂流木時，遵守相關法令規定，若不熟悉法令規定應洽詢屏東林區管理處（08-7236941）或縣政府農業處（08-7320415轉3741），以免觸法受罰。

屏東縣政府 漂流木 盧碧颱風

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