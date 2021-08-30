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五倍券攤販難受惠 屏東研議推夜市券

中央社 / 屏東縣30日電

行政院將發放振興五倍券，但因面額最小200元，一般攤販難受惠。屏東縣長潘孟安今天在縣議會答詢表示，這波疫情對商展、夜市影響大，縣府將研議發放夜市券。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後經濟，中央發放振興五倍券議題，縣議員王景山在議會質詢表示，五倍券面額最小200元，一般攤販難以受惠；且五倍券後要蓋店章才能到銀行兌換，一般夜市攤販多沒有店章，攤商反映願意繳營業稅，銀行兌換的手續費建請縣府補助。

潘孟安說，這波疫情對商展和夜市影響很大，振興券目的是要振興經濟、刺激消費，縣府在財政負擔允許下，將規劃發放夜市券。至於夜市券認定，包括相關發放對象、地點、面額等，將在討論後公布以振興各行各業。

屏東縣政府的五倍券加碼方案，整合轄區觀光旅宿、商圈、休閒農場及農特產品、十大伴手禮、咖啡及可可產業，刺激民眾在屏東消費，達到振興經濟目的。以旅宿為例，只要入住參與方案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，由業者對等再提供500元，總計1000元。

屏東縣政府 夜市

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