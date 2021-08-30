李洋王齊麟見證 台灣之光紀念酒抽籤

在「台灣之光」李洋和王齊麟等人見證下，金門酒廠今天抽出3萬6000名幸運縣民，可以新台幣3600元認購「麟洋配台灣之光陳年特級高粱酒」，分享兩人奧運奪金榮耀。

李洋與王齊麟在東京奧運勇奪男子羽球雙打金牌後，李洋激動說出「我金門人我驕傲」、「我台灣人我驕傲」。金酒與有榮焉，也因此對於「麟洋紀念酒」的抽資格特別放寬，只要在京奧官方認定的結束日期，8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣就有機抽得。

在律師陳詩文等人見證下，李洋、王齊麟，以及金門縣長楊鎮浯和金酒公司董事長黃怡凱按下抽啟動鈕後，以電腦亂數從符合資12萬2069縣民中抽出3萬6000人。

楊鎮浯感謝李洋與王齊麟勇奪奧運金牌，讓台灣地區民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的苦悶中，得以振奮熱情，加上金門至今維持零確診、颱風轉向等，金門可說是好事接二連三。楊鎮浯說，原本紀念酒限量2萬盒，後因迴響大而加碼到3萬6000盒，要讓更多縣民分享麟洋的榮耀。

金酒表示，麟洋紀念酒中者每人限購一盒，陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒價3600元，中籤名單可在今天下午5時起到金門酒廠官方網站查詢，村里長也會發送中籤通知。