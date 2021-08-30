屏東出版海洋文學新書 潘孟安與作家多元面向對談

屏東縣出版「Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮」新書，縣長潘孟安昨天與作家李敏勇等人座談，他表示，將陸續透過海洋文學獎、論壇舉辦，讓更多創作者發掘海洋文化精髓。

屏東縣政府邀請李敏勇等共13名跨越不同世代、性別與專業的作家，創作「Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮」，書寫對海的鄉愁、敘事、生活與心情，透過作家的筆觸，讓人從各個面向重新理解海洋文化，也以此宣示推廣海洋文學的多元角度與全新視野。

縣政府並出版「Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮」新書，限量500本，已在各大書店、網路等通路上架販售，讓所有想收藏的讀者都可以買到。

縣府昨天特別在屏東總圖舉辦一場潘孟安與作家李敏勇、新書策劃主編李明璁的對談，從成長的記憶、文學推廣、教育等不同角度，與在場民眾暢談屏東海洋的種種姿態。

潘孟安表示，台灣雖是海島國家，早期卻因種種限制，無法親近海洋。屏東三面環海的地理位置，在大航海時代扮演重要地位，屏東就像一本大書，海洋資源豐富，這本書聚焦「屏東海洋文化」，希望以此為開端，並陸續透過海洋文學獎、論壇的舉辦，讓更多作家或創作者藉由這個平台，發掘海洋文化的精髓。

李敏勇提到，海洋是文學很重要的課題，海對於屏東的特殊性，以及場域特質，不論從歷史面或是地理的角度都可以讓屏東的文學發展更加豐富，並擴大整個台灣文學的視野。

李明璁說，海洋文學「新浪潮」的意思就是它擴大了海洋文學的定義範圍。所以這本書有很多新穎的題材，比如潛水、衝浪活動、歷史考古、地方創生等，也以不同的文類，包括小說、散文、新詩、報導文學等進行書寫。