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開學遇施工 高雄輕軌美術館路、大順路沿線5校接送注意

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市新上國小家長接送動線圖。圖／高捷工程局提供
高雄市新上國小家長接送動線圖。圖／高捷工程局提供

開學在即，高雄市中華藝校、龍華國小、龍華國中、新上國小及正興國小等5校，位於高雄輕軌二階施工路段，包括大順一路(龍勝路到龍德路)路與C20台鐵美術館站。高市府表示，請家長接送時請避開大順路施工路段，另也鼓勵學生提早下車步行入校。

高市府上周起拜訪5校了解家長接送區規畫，提早加派警力疏導車流。捷運工程局表示，輕軌美術館路及大順路段工程持續推動中，目前已完成美術館路（美術東二路至美術東四路、中華路至裕誠路），以及大順路段（龍勝路至博愛路、自由路至河堤路、日全街至士良街、大昌消防隊至建興路）圍籬架設作業，持續進行下方箱涵改建工程。

市府於開學一周內由捷運局、交通局及警察局交通大隊召開聯合因應會議，每日召開檢討會議，針對開學後車流狀況滾動式檢討各項因應策略，以降低對沿線交通影響。

高雄市正興國小家長接送動線圖。圖／高捷工程局提供
高雄市正興國小家長接送動線圖。圖／高捷工程局提供
高雄市中華藝校上下學接送區規畫。圖／高捷工程局提供
高雄市中華藝校上下學接送區規畫。圖／高捷工程局提供
高雄市龍華國小開學後家長接送區規畫。圖／高捷工程局提供
高雄市龍華國小開學後家長接送區規畫。圖／高捷工程局提供
高雄市龍華國中開學後家長接送區規畫。圖／高捷工程局提供
高雄市龍華國中開學後家長接送區規畫。圖／高捷工程局提供

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