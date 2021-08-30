直擊高雄明霸克露橋便道搶通第6天 邊通行邊施工

高雄明霸克露橋斷橋第24天，於本月25日起緊急便道搶通，開放通行已經第6天，日前開放下午通車時，累積往返車次約在250車次左右；所幸，開放車輛通行期間，並未發生土石流，也未影響工程進度。當地居民認為，即使路面顛簸，但能有聯外道路可走，就是一件值得感動的事。

桃源區勤和、復興往返車流統計，甲仙工務段自28日起開放下午時段，供居民上下班，以及學生返家；首日下午時段往返車輛約35車次，日總車次為242車次，昨天下午時段往返車輛為58車次，日總車流量為253車次，較前日增加11車次，沒有因周末出現明顯車潮。

甲仙工務段表示，歷經6天的通行經驗，目前通行情況大致順暢，每個時段幾乎半個小時內，就可將車流全數放行完畢；甲仙工務段副段長呂修賢表示，簡易便道搶通至今，感謝老天有幫忙，都沒發生土石流、僅有零星雨勢，溪水短暫高漲，皆無造成工程進度中斷。

呂修賢還說，因便道路面清理、道路加固以及周邊相關工程仍在持續，因此，近期通行仍以三個時段為主。另外，便到周邊，仍有數部怪手、運砂車在進行沈砂池挖掘工程，以降低土石流帶來的衝擊。