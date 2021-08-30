屏東海洋文學新浪潮 大武山文學獎增設海洋文學特別獎

屏東海洋各種姿態，屏東縣府文化處今年出版《 Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》一書，邀請李敏勇等共13位跨越不同世代、性別與專業的作家，書寫對海的鄉愁、敘事、生活與心情，透過作家的筆觸，讓人從各個面向重新理解海洋文化，也此宣示推廣海洋文學的多元角度與全新視野。

縣長潘孟安說，台灣雖是海島國家，早期卻因種種限制，無法親近海洋。屏東三面環海地理位置，在大航海時代扮演重要地位，屏東就像一本大書，海洋資源豐富，《 Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》書聚焦「屏東海洋文化」，希望以此為開端，陸續透過海洋文學獎、論壇的舉辦，讓更多作家或創作者藉由這個平台，發掘海洋文化的精髓。

作家李敏勇說，海洋是文學很重要的課題，海對於屏東的特殊性，場域特質，不論從歷史面或是地理的角度都可以讓屏東的文學發展更豐富，擴大整個台灣文學的視野。

李明璁說，海洋文學「新浪潮」的意思就是它擴大了海洋文學的定義範圍。這本書有很多新穎的題材，比如潛水、衝浪活動、歷史考古、地方創生等，也以不同的文類，包括小說、散文、新詩、報導文學等進行書寫。

屏東縣府表示，《 Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》限量500本，已於各大書店、網路等通路上架販售，讓所有想收藏的讀者都可以買到。