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高雄中林路太「硬」讓騎士不爽快 工務局打算這麼做
有騎士反映，高市小港區中林路機車道不平整，騎車經過很不舒適，高雄市工務局長蘇志勳昨天率員會勘，發現這處以混凝土材施作的機車道屬剛性路面，行駛上容易顛頗且噪音大，決定爭取經費加鋪柏油改善，預計9月1日起夜間施工，約10個工作天可完成。
高市工務局長蘇志勳偕養工處人員到中林路徒步走完全程，勘查這處機車道兼自行車道路況，發現混凝土鋪面仍完整，但因屬剛性路面，不比柏油路面舒適，為提升用路人行車舒適性，已爭取350萬經費改善，近期施工。
長達2800公尺的小港區中林路原車道僅3米寬，因怕汽機車混合行駛時，機車容易發生危險，民國91年協調臨海工業區在隔離綠帶按原有地形設置2公尺寬的混凝土路面機車及自行車專用道，但地方反映騎行時路面不平。
養工處表示，混凝土材路面行駛上確實較易顛頗且噪音大，柏油路面則相對舒適，兩種材質存有差工異。為提升這處專用道的的舒適性及鋪面排水，將加鋪柏油改善，9月1日起夜間施工，約10個工作天可完成。
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