快訊

三創生活園區證實有確診足跡 緊急提前晚間6點閉館

日職／滿壘大王！清壘打回3打點 王柏融：真是太好了

達悟族黑潮勇士拼板舟環島 履行與齊柏林的約定

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
達悟族黑潮勇士張世凱（40歲），為履行多年前與已故導演齊柏林的約定，一手打造拼板舟於本月在台東長濱展開環島之旅，於昨天下午順利抵達高雄。圖／市府原民會提供
達悟族黑潮勇士張世凱（40歲），為履行多年前與已故導演齊柏林的約定，一手打造拼板舟於本月在台東長濱展開環島之旅，於昨天下午順利抵達高雄。圖／市府原民會提供

達悟族黑潮勇士張世凱（40歲），為履行多年前與已故導演齊柏林的約定，一手打造拼板舟於本月在台東長濱展開環島之旅。張世凱於昨天下午順利抵達高雄，還特地將拼板舟載往愛河河道划行，他說，拼板舟在愛河划行，象徵著高雄海洋城市的自由與多元性。

張世凱本身是蘭嶼人，與父親同為拼板舟工藝師，隨父親搬到嘉義居住，過去曾因導演齊柏林拍攝「看見台灣」時，曾前往蘭嶼拍攝拼板舟出航，兩人因此結識，也約定未來要拍攝拼板舟環島影片。

齊柏林於2017年6月因事故逝世，張世凱仍履行約定，從蘭嶼取材，並在嘉義建造拼板船，於8月12日上午從台東長濱出發，並於昨天下午1時許，從高雄西子灣上岸。

這趟環島之旅，也是張世凱首次拼板舟環島旅程，且這艘環島拼板舟由他一手打造，也象徵完成了蘭嶼男人一生一定要建造一艘船的傳統。

張世凱上岸後，特別將拼板舟載到愛河河道划行，他還說，全台灣唯獨高雄愛河為開放區域內河道水域，且拼板舟在愛河划行，象徵著高雄海洋城市的多元性，更藉此宣揚達悟族拼板舟文化。

高市府原民會主委阿布斯，昨天下午特別前往迎接，且對達悟族的黑潮勇士透過環島推廣拼板舟文化，更將原住民文化與愛河結合，既敬佩又感動。

達悟族黑潮勇士張世凱（40歲）環島之旅，於昨天下午順利抵達高雄，並將拼板舟載往愛河划行。圖／市府原民會提供
達悟族黑潮勇士張世凱（40歲）環島之旅，於昨天下午順利抵達高雄，並將拼板舟載往愛河划行。圖／市府原民會提供
高市府原民會主委阿布斯（右）前往迎接達悟族的黑潮勇士張世凱（左）。圖／市府原民會提供
高市府原民會主委阿布斯（右）前往迎接達悟族的黑潮勇士張世凱（左）。圖／市府原民會提供
達悟族黑潮勇士張世凱（40歲）環島之旅，於昨天下午順利抵達高雄，並將拼板舟載往愛河划行。圖／市府原民會提供
達悟族黑潮勇士張世凱（40歲）環島之旅，於昨天下午順利抵達高雄，並將拼板舟載往愛河划行。圖／市府原民會提供

環島 愛河 蘭嶼

延伸閱讀

六堆客庄人文影像特展 張張都是珍貴生活記憶

行過六堆300年 客庄人文影像展登場

影／台灣首例達悟族勇士划拼板舟環島 還划進故宮南院

創舉！蘭嶼拼板舟划進故宮南院 黑潮勇士環島傳承文化

相關新聞

達悟族黑潮勇士拼板舟環島 履行與齊柏林的約定

達悟族黑潮勇士張世凱（40歲），為履行多年前與已故導演齊柏林的約定，一手打造拼板舟於本月在台東長濱展開環島之旅。張世凱於...

高雄舊市議會活化下一步方向 各黨議員看法分歧

高雄市議會舊址位於中正路上、捷運站旁黃金地段，議事廳建物有55年歷史，屬歷史建築，104年教育局搬離後閒置迄今，市府推動...

質詢資料外洩 黃紹庭：事發至今已10天 市府未公開說明

國民黨高雄市議員黃紹庭質詢資料遭外洩案，黃紹庭說，市府有責任義務要把事情原委說請清楚，但事發多日，市府態度始終傲慢，把議...

最近的加油站在20公里外 屏東霧台鄉發展觀光爭設

屏東縣霧台鄉沒有加油站，最近的加油站要到距離20公里外的內埔鄉水門村，鄉內近年發展觀光，屏東縣議員杜仁勇說，霧台鄉一天兩...

奧運「麟洋配」返金門 民眾夾道英雄式歡迎

奧運金牌得主李洋及搭檔王齊麟今日旋風式返回金門，縣府及李氏宗親會也組織將近50輛大小車輛車隊，於接機後繞行金城及金寧市區...

快開學了！高雄輕軌、公車將加密班距

因應開學與疫情趨緩，高雄輕軌將於9/1起加密班距，首班車提早至6:30發車，尖峰時段班距縮短為10分鐘，時間為平日早上6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。