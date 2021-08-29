達悟族黑潮勇士拼板舟環島 履行與齊柏林的約定

達悟族黑潮勇士張世凱（40歲），為履行多年前與已故導演齊柏林的約定，一手打造拼板舟於本月在台東長濱展開環島之旅。張世凱於昨天下午順利抵達高雄，還特地將拼板舟載往愛河河道划行，他說，拼板舟在愛河划行，象徵著高雄海洋城市的自由與多元性。

張世凱本身是蘭嶼人，與父親同為拼板舟工藝師，隨父親搬到嘉義居住，過去曾因導演齊柏林拍攝「看見台灣」時，曾前往蘭嶼拍攝拼板舟出航，兩人因此結識，也約定未來要拍攝拼板舟環島影片。

齊柏林於2017年6月因事故逝世，張世凱仍履行約定，從蘭嶼取材，並在嘉義建造拼板船，於8月12日上午從台東長濱出發，並於昨天下午1時許，從高雄西子灣上岸。

這趟環島之旅，也是張世凱首次拼板舟環島旅程，且這艘環島拼板舟由他一手打造，也象徵完成了蘭嶼男人一生一定要建造一艘船的傳統。

張世凱上岸後，特別將拼板舟載到愛河河道划行，他還說，全台灣唯獨高雄愛河為開放區域內河道水域，且拼板舟在愛河划行，象徵著高雄海洋城市的多元性，更藉此宣揚達悟族拼板舟文化。