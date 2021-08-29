高雄舊市議會活化下一步方向 各黨議員看法分歧

高雄市議會舊址位於中正路上、捷運站旁黃金地段，議事廳建物有55年歷史，屬歷史建築，104年教育局搬離後閒置迄今，市府推動招商轉型，已變更為商業用地。目前由高雄市文化局管理，局長王文翠說，正持續做訪商，邁向活化之路，原本6月要開招商說明會，預計延到9月，高捷首宗聯開案在附近，產業群聚效益加大，盼能尋找理念契合對象進駐。但舊市議會活化方向，議員各有不同主張。

王文翠說，吸引文創類產業進駐是目標，受疫情衝擊，投資者觀望時間會拉長，也希望能規畫住宿等多元經營，文化局歡迎招商投資各種可能性，透過招商說明會帶出更多對話。

國民黨市議員陳若翠說，舊議事廳被畫為歷史建物阻礙地方發展，她主張市府應變更土地使用，可從事金融用途，打造類似像雙子星大廈新金融地標。民眾黨市議員吳益政認為，不能單就土地價值去看舊議會再利用，「要蓋新建物，高雄有很多空地，但市議會只有一個。」

舊市議會位於捷運橘線舊市議會站旁，交通便利，閒置老建物正找尋轉型新契機。民進黨市議員黃文益說，議事廳水電等基礎年久失修，廠商評估修繕成本恐破億，加上權利金、租金等負擔，讓廠商卻步，建議市府可規畫興建國民運動中心，未來仍可委外經營，該處有地下停車場、捷運站，交通條件強，若市府仍打算招商，須降低權利金、租金等條件，才能增加誘因。

吳益政主張議事廳須被保留，「我們只有一個舊市議會，只要找對廠商，他們會把這裡當寶貝，才能帶動更多契機。」許多廠商到舊議會現勘都會說議事廳不拆沒辦法活化空間，「這就是傳統開發商的思維，市府應該辦對外招商說明會，聽聽外界多元的創意，可以請廠商提計畫，找到對的人比可以租多少錢更重要。」

坐落在高雄市中正四路、自強二路口的舊市議會，議事廳興建於民國55年，後方做為議員研究室及行政辦公室的高風大樓建於74年，市府已將1.19公頃基地變更為第三種商業區，可作為零售、觀光及旅遊服務、不動產、餐飲、休閒娛樂服務、藝文及電影事業之用。

議事廳是歷史建築，屬國、市共有土地，文化局團隊目前一方面做訪商，尋找理念契合團隊進駐，一方面做工作報告，作為日後修建方向。舊市議會空間目前閒置，為確保建物安全，清潔維護、保全巡視等，持續不中斷。