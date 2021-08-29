質詢資料外洩 黃紹庭：事發至今已10天 市府未公開說明

國民黨高雄市議員黃紹庭質詢資料遭外洩案，黃紹庭說，市府有責任義務要把事情原委說請清楚，但事發多日，市府態度始終傲慢，把議員當紙老虎，對議員、議會的尊重蕩然無存。黃也說，事後市府僅向議長報告，但他才是當事人，卻沒有得到公開說明，「事後市府有派人來道歉，我接受這樣事後的尊重，但市府應檢討制度面缺失。」

高雄市政府秘書長楊明州說，此事市府、議會有一些調查，也有向議長等人說明。楊指出，不論藍綠哪一政黨主政，府會聯絡員與議會、議員互動都是一樣模式，各局處專責聯絡員沒有政治考量或意識形態，大部分議員基於問政需求，希望市長在答詢時能很充分回應議題，願意事先提供答詢的事項，個別議員對這一事件有不同意見、感受，市府會重新檢視府會聯絡系統與議員、議會的聯繫模式。

據了解，此事是議會播放室人員將黃紹庭的質詢檔案轉手給議會與市府間聯絡員，這名聯絡員將檔案印成紙本資料先傳遞給副市長，之後才到市長手中。

黃紹庭說，他有具體資料掌握，在他當天總質詢開始10分鐘內，人在議事廳的備詢的市長陳其邁就拿到他的質詢資料，「我手上有一些證據，就等市府給我一個交代」。黃也說，事發至今已10天，市府未公開說明，是對民主政治的不負責。

陳其邁日前受訪被問及此事時曾說，質詢時他親自回應，從不口出惡言，且虛心受教，「把議會質詢當互相學習、深度討論機會，這不是考試，沒有洩題問題。」

黃紹庭強調，當議員10多年來從未在質詢前先提供資料給首長，「過去陳菊市長時代是這樣，韓國瑜主政也一樣，每位議員有不同作法，但我始終如此。」黃紹庭認為，如果這是市府制度面問題，有必要嚴肅審視，這才是民主政治精神。