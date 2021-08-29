最近的加油站在20公里外 屏東霧台鄉發展觀光爭設

屏東縣霧台鄉沒有加油站，最近的加油站要到距離20公里外的內埔鄉水門村，鄉內近年發展觀光，屏東縣議員杜仁勇說，霧台鄉一天兩百輛車子是很平常事情，有時遇上遊客沒有油，很無助，部落族人會協助遊客載油上山，盼能在霧台鄉設置加油站，屏東縣府表示，霧台鄉可比照滿州鄉港仔村，採公共造產設簡易加油站，縣府全力協助。原民立委伍麗華說，30日召集相關單位研議，中央與地方全力促成，便利族人與往來遊客。

屏東縣議員杜仁勇在議會總質詢提出，霧台鄉需設置加油站。他說，霧台鄉沒有加油站，連簡易加油站都沒有，因為找不到地，霧台鄉最近的加油站是距離20公里外的水門加油站，霧台鄉幅員遼闊，大武、阿禮、佳暮部落，部落居民需要的民生油料，都要到水門。

霧台鄉長杜正吉說，霧台鄉近年發展觀光，疫情前每月到霧台鄉遊客至少2萬人次，設置加油站，讓遊客與居民更便利。霧台鄉全鄉有3000多人，仍在山上部落有谷川、神山、大武、霧台部落，山上常住人口約1000人，阿禮部落、佳暮部落則是少數人留在山區。

「有車沒有路，有路沒有油」，原民立委伍麗華說，這不只是一句自嘲的話，是族人真實面對的民生難題，每當她到深山部落，車子油量都要錙銖必較，霧台鄉最遠的部落大武部落來說，有居民會買汽油桶存油，這很危險也很不方便。

伍麗華說，霧台鄉觀光展重點，到神山、大武哈尤溪的遊客很多，缺油情況，困擾遊客、居民，也有許多遊客不知道周邊的加油站在哪裡。

屏東縣府指出，霧台鄉可比照滿州鄉模式，由鄉公所提供地點，以公共造產方式設置簡易加油站，縣府協助。伍麗華說，30日下午在縣府召集相關單位交通部、中油、鄉公所等單位，針對預定設置地點的公產機關協調，盼全力促成。