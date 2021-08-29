奧運「麟洋配」返金門 民眾夾道英雄式歡迎

奧運金牌得主李洋及搭檔王齊麟今日旋風式返回金門，縣府及李氏宗親會也組織將近50輛大小車輛車隊，於接機後繞行金城及金寧市區，「麟洋」兩人坐在吉普車上微笑著揮手，所到之處受到金門民眾夾道迎接，感受到英雄式的歡迎。

李洋與王齊麟今天上午搭乘華信航空AE1281班機上午8時30分從松山機場起飛，飛機準時在上午9時30分抵達金門機場，包括金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等人都親自到機場接機，金門體育會、李氏宗親、精忠衛隊等人都組織不少民眾到場歡迎。

麟洋配遊街隊伍從尚義機場出發後，左轉桃園路、伯玉路，繞行金城鎮東門圓環後，轉入民族路，直行市場東門，再右轉民權路到縣立體育場前，再從光前路進入浯島城隍廟；之後轉民生路，經過縣政府後轉民權路、林湖路，經榜林圓環，轉入林堡路，途經金鼎國小、金寧中小學等，來到和平紀念公園、古寧國小；之後來到雙鯉古地關帝廟祭拜後，來到終點站南山李氏家廟祭祖。

兩人搭乘吉普車繞行金城及金寧市區，沿路民眾頂著高溫，在街道兩旁夾道歡迎，見證這歷史性的一刻。有民眾就說，好像古代的武狀元光榮遊街；也有鄉親說，除了迎城隍，金門街頭好久不見這麼熱鬧的場面了。

「麟洋配」兩人下午2時，將出席縣府為李洋召開歡迎記者會；記者會結束後，教育處將在金湖綜合體育館羽球館辦理「羽球選手見面會」，讓全縣學校的羽球選手與2名奧運國手小互動。

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