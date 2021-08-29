快訊

高雄岡山移工訂購雞肉乾疑混入豬肉 確定驗出非洲豬瘟

游泳／帕運處女秀 年僅18歲陳亮達400公尺自由式游進決賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快開學了！高雄輕軌、公車將加密班距

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌將於9/1開學日調整營運、加密班次，首班車提早為6點半發車。圖／高雄捷運提供
高雄輕軌將於9/1開學日調整營運、加密班次，首班車提早為6點半發車。圖／高雄捷運提供

因應開學與疫情趨緩，高雄輕軌將於9/1起加密班距，首班車提早至6:30發車，尖峰時段班距縮短為10分鐘，時間為平日早上6點半到8點半、下午4點半到6點半、假日則為下午1點到6點。離峰時段班距則維持15分鐘。高雄市20條幹線公車也將調整班距，尖峰時段班距加密為15分鐘，離峰時段則維持20至30分鐘，其他路線則適需求調整。

捷運工程局吳義隆局長表示，高雄捷運與輕軌會視運量提升狀況，逐步調整營運班距，目前輕軌票價仍維持不變，採單一費率收費，使用電子票證收費10元(包含團體票)，購買紙票者30元，搭乘民眾多加運用或使用電子票證。吳義隆也指出，目前仍是防疫期間，民眾搭乘大眾運輸能需配戴口罩，所有列車也會每日定時、定點清消。

因疫情趨緩，輕軌的日運量從七月平均日運量僅2097人次，到八月平均日運量已提升至4055人次。高雄捷運單月日均運量也逐步回升，從7月平均日運量僅3.48萬人次，到八月平均日運量提升至6萬人次。

高雄輕軌 捷運 疫情

延伸閱讀

影／將開學 清水警拍宣導影片提醒學童交通安全及防疫

開學前最後假日 景點爆久違人潮

把握開學前最後周末 高雄這些景點人潮湧現

開學前最後一個週末 兒童新樂園出現人潮

相關新聞

快開學了！高雄輕軌、公車將加密班距

因應開學與疫情趨緩，高雄輕軌將於9/1起加密班距，首班車提早至6:30發車，尖峰時段班距縮短為10分鐘，時間為平日早上6...

屏市、東港鎮9月鄰里整編 請準備好身分證、戶口名簿

屏東縣東港鎮、屏東市行政區域調整將從9月1日與9月6日生效，屏東縣府民政處指出，維持簿證效力，戶政事務所將派人到各里服務...

高市提供69校 5千片透明口罩

聽障生有讀唇語的需求，疫情期間戴上口罩卻影響師生溝通，影響受教權，高雄有市議員質詢時關注此事。教育局表示，對有讀唇語需求...

明霸克露橋臨時便道管制放行 上山公車暫無法前往

高雄桃源區明霸克露橋臨時便道開放第四天，過去遊客上山旅遊可搭公車前往，也有長者搭乘醫療專車下山就醫，但高雄市交通局表示，...

桃源臨時便道首假日 里長預估明就學車輛將增多

高雄桃源區明霸克露橋臨時便道開放後迎來第一個假日，公路總局甲仙工務段統計今天進出臨時便道人、車潮並沒有增多情況，以外出採...

中央禁廚餘養豬 高雄補助再加碼100元

防堵非洲豬瘟，高雄市長陳其邁今天至彌陀區穎昌畜牧場視察飼料養豬情況，陳其邁表示，為鼓勵養豬戶以飼料養豬，中央每頭豬補助5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。