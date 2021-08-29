快開學了！高雄輕軌、公車將加密班距

因應開學與疫情趨緩，高雄輕軌將於9/1起加密班距，首班車提早至6:30發車，尖峰時段班距縮短為10分鐘，時間為平日早上6點半到8點半、下午4點半到6點半、假日則為下午1點到6點。離峰時段班距則維持15分鐘。高雄市20條幹線公車也將調整班距，尖峰時段班距加密為15分鐘，離峰時段則維持20至30分鐘，其他路線則適需求調整。

捷運工程局吳義隆局長表示，高雄捷運與輕軌會視運量提升狀況，逐步調整營運班距，目前輕軌票價仍維持不變，採單一費率收費，使用電子票證收費10元(包含團體票)，購買紙票者30元，搭乘民眾多加運用或使用電子票證。吳義隆也指出，目前仍是防疫期間，民眾搭乘大眾運輸能需配戴口罩，所有列車也會每日定時、定點清消。

因疫情趨緩，輕軌的日運量從七月平均日運量僅2097人次，到八月平均日運量已提升至4055人次。高雄捷運單月日均運量也逐步回升，從7月平均日運量僅3.48萬人次，到八月平均日運量提升至6萬人次。