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屏市、東港鎮9月鄰里整編 請準備好身分證、戶口名簿

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港鎮、屏東市行政區域調整將從9月1日與9月6日生效，採身分證背面黏貼標籤與戶口名簿蓋章戳，標註調整後新里鄰，讓民眾熟悉調整後的里鄰別，東港鎮身分證示範樣本。圖／屏東縣府民政處提供
屏東縣東港鎮、屏東市行政區域調整將從9月1日與9月6日生效，採身分證背面黏貼標籤與戶口名簿蓋章戳，標註調整後新里鄰，讓民眾熟悉調整後的里鄰別，東港鎮身分證示範樣本。圖／屏東縣府民政處提供

屏東縣東港鎮、屏東市行政區域調整將從9月1日與9月6日生效，屏東縣府民政處指出，維持簿證效力，戶政事務所將派人到各里服務，將採身分證背面黏貼標籤與戶口名簿蓋章戳，標註調整後新里鄰，讓民眾熟悉調整後的里鄰別。

屏東市行政區域原本為79里1549鄰，調整為59里1320鄰；東港鎮行政區域調整後維持22個里，鄰數由405鄰調整為291鄰。縣府民政處指出，屏東市及東港鎮公所已在官方網站「最新消息」區，公告調整前後里鄰對照圖表，街路門牌仍維持不變，戶政事務所會將新舊門牌對照表函知各相關機關，民眾免辦理其他證件改註或換發。

屏東市行政區域整併，調整幅度大，屏東市平和里將整併到楠樹里，平和里長伍靜華說，可能是疫情關係，對於鄰里合併情況，里民大多關注度不大。她也感嘆，屏東市里鄰整編，也象徵的人口遷移變遷，但每個社區歷史景觀、價值仍在，行政區域雖然整編，里長任內仍會持續為里民服務。

民政處指出，屏東市及東港戶政事務所將在行政區域調整生效後，派人至各里為居民的身分證背面黏貼新里鄰標籤及改註戶口名簿，作業期程及相關問答集可到戶所網站查詢，若未收到通知單或無法在排定期程前往，也可以直接到戶籍地戶政事務所辦理。

民政處強調，行政區域調整後，國民身分證及戶口名簿未換發前仍然有效，2021年12月18日舉行的全國性公民投票，不論有無標註或換發註明新里鄰的國民身分證，均可持憑前往投票，另請攜帶印章（可簽名或按指印代替）及投票通知單至指定投票所，不影響投票權益。

 

屏東縣東港鎮、屏東市行政區域調整將從9月1日與9月6日生效，採身分證背面黏貼標籤與戶口名簿蓋章戳，標註調整後新里鄰，讓民眾熟悉調整後的里鄰別，屏東市身分證示範樣本。圖／屏東縣府民政處提供
屏東縣東港鎮、屏東市行政區域調整將從9月1日與9月6日生效，採身分證背面黏貼標籤與戶口名簿蓋章戳，標註調整後新里鄰，讓民眾熟悉調整後的里鄰別，屏東市身分證示範樣本。圖／屏東縣府民政處提供

屏東縣 投票 東港

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