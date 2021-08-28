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明霸克露橋臨時便道管制放行 上山公車暫無法前往

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放限定時段通行，但目前往復興以上的公車路段還是暫停行駛。 本報資料照片
高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放限定時段通行，但目前往復興以上的公車路段還是暫停行駛。 本報資料照片

高雄桃源區明霸克露橋臨時便道開放第四天，過去遊客上山旅遊可搭公車前往，也有長者搭乘醫療專車下山就醫，但高雄市交通局表示，因應目前公路總局甲仙工務段僅開放部分時段，上山的兩路公車還無法到復興三里以上。

高雄市交通局表示，高雄客運有走復興三里的路線為H11的梅山口至桃源區間車及8029路，H11區間車為醫療專車，自桃源區公所發車，會到復興里以上部分路段，再到山下的高雄長庚醫院、高醫、榮總等，8029路則從甲仙發車，第一班次為上午9點至梅山口，兩路公車學生搭車頻率都不高。

交通局表示，目前因公車時段無法配合甲仙工務段限制放行時段，只能服務到桃源區公所站，待甲仙工務段長時間放行才能恢復山區通車，高雄客運將長期與甲仙工務段保持聯絡，針對是否為復興以上路段安排臨時公車路線，以便居民進出，將再視地方需求進行評估。

公車 高雄市 運將

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