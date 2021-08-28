桃源臨時便道首假日 里長預估明就學車輛將增多
高雄桃源區明霸克露橋臨時便道開放後迎來第一個假日，公路總局甲仙工務段統計今天進出臨時便道人、車潮並沒有增多情況，以外出採買、下山拿藥居民居多，平均進出約70輛車。復興里長江維明預估，明天桃源國中開放復興以上三里學生住校準備開學，通行車輛應會增多。
甲仙工務段表示，臨時便道放行第一個時段約有42輛車駛出、76輛車進入；第二時段有40輛車駛出、49輛車進入；第三時段則有24輛駛出、11輛進入，沒有因假日而有明顯增減。
桃源區復興里長江維明表示，第一時段進入車輛較多，有部分是在地居民昨天外出返回的車輛，也有嫁到外地的女兒因父親節遇到橋斷，無法回部落與父親慶祝，趁今天假日特別回家。因明天學生即將開學，家長今天特別下山採買日用品。江維明預計，明天可能會出現家長帶學生到校住宿的車潮。
江維明說，桃源國中有安排校車方便住在復興、梅山、拉芙蘭的16名學生到校上課，但如果遇到下雨，校車不能走臨時便道，可能改由家長自行接送，或由校方安排住宿，再提供三餐。
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