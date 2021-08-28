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中央禁廚餘養豬 高雄補助再加碼100元
防堵非洲豬瘟，高雄市長陳其邁今天至彌陀區穎昌畜牧場視察飼料養豬情況，陳其邁表示，為鼓勵養豬戶以飼料養豬，中央每頭豬補助500元，高雄將再加碼補助100元，農業局也將全力協助業者，保護國產豬。
高雄市農業局表示，高雄過去以廚餘養豬的養豬場計有30家，非洲豬瘟2018年爆發後，中央及市府陸續推廣養豬場改以飼料養豬，穎昌畜牧場為其中一家，目前高雄還剩5家養豬場以廚餘養豬，將持續加強宣導。
中央宣布9月1日起養豬場全面暫停使用廚餘養豬，陳其邁表示，養豬場從廚餘養豬改為飼料養豬是一個長期的過程，其中也包含沼氣再利用、沼液循環利用，目前養豬場轉型已做得非常好，農業局也將全力協助業者，保障民眾能吃到安全健康的滷肉飯。
陳其邁說，今天到穎昌畜牧場視察，發現飼料養豬比起廚餘養豬環境改善很多，場主易金騫對環境非常用心，通風也好，針對豬隻健康監測情形、飼料豬飼養有很多經驗能分享，是從廚餘至飼料轉換過程中很好的典範。
易金騫表示，他的養豬場共有1000多頭豬，過去以廚餘餵豬時，廚餘裡有骨頭、牙籤、衛生紙等垃圾，收回來還要自行挑出來才能餵豬很麻煩，餵飼料成本雖然較高，但可以調整、控制豬隻體型，價格差約1、2成。
高雄市養豬協會顧問張哲男表示，廚餘養豬營養成分較不夠，飼料可以掌握營養，過去廚餘養豬一頭100公斤可能要養七個月，因為廚餘水分較多，現在飼料養豬一、兩個月就可以了，方便掌握豬的成長狀況及體型。
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