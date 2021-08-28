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金門為65歲長輩打第2劑AZ 楊鎮浯籲民眾上1922預約疫苗

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯仔細的詢問長輩施打後的情況，讓長輩很感激。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯仔細的詢問長輩施打後的情況，讓長輩很感激。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府於今日在四大鄉鎮再度啟動AZ疫苗的大型接種站，針對地區65 歲以上已完成接種第一劑AZ疫苗的長者接種第二劑，採用服務專車接送的方式，接種情形相當踴躍，合計今天大金門的接種人數為1485人，若加上8月25至27日烈嶼鄉接種377人，總計金門長輩的第二劑接種，已高達1862人。

今日的大型接種站，維持以往的服務，採分區、分流，分時，讓鄉親在指定的時間之內到達大型接種站，以避免群聚或擁堵的情況發生，整體接種站的流程及秩序非常順利。

金門縣長楊鎮浯也親自走訪各鄉鎮的施打站，他也提到，縣府在防疫過程中多管並行，除了做好防疫工作，更重要的就是全力推動鄉親來注射疫苗，目前也達到良好的效果，在第一劑的部份我們常住居民的施打率已經超過8成，呼籲鄉親踴躍上中央的預約網站來預約，才有機會讓金門分配到更多的疫苗。

楊鎮浯也呼籲中央，隨著疫情未歇甚至變種病毒來勢洶洶，疫苗是非常的迫切，金門的鄉親在第一劑打完之後，現在都在期盼第二劑的到來，希望中央在第二劑的部分能夠盡速的配發，讓大家都能夠放心。

衛生局李錫鑫表示，為讓民眾盡快打完疫苗產生抗體，衛生局已做好各項準備，希望讓民眾可以在最短的時間內順利完成疫苗施打，也提醒民眾疫苗接種後，多注意可能引發的不良反應，如發燒、倦怠，如果不適症狀持續未改善，務必盡快就醫。

金門縣長楊鎮浯也馬不停蹄的親自走訪各鄉鎮的施打站，並跟老人家問候。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯也馬不停蹄的親自走訪各鄉鎮的施打站，並跟老人家問候。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日在四大鄉鎮再度啟動AZ疫苗的大型接種站，針對地區65 歲以上已完成接種第一劑AZ疫苗的長者接種第二劑。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日在四大鄉鎮再度啟動AZ疫苗的大型接種站，針對地區65 歲以上已完成接種第一劑AZ疫苗的長者接種第二劑。記者蔡家蓁／攝影

AZ疫苗 金門 衛生局

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