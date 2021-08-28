田曉雯帕奧奪銅 潘孟安：展現琉球囡仔的熱情與毅力

台灣參加東京帕奧桌球女子單打TT10級的選手田曉雯，今天奪下銅牌，也是台灣在帕運的首面獎牌，她是屏東琉球鄉人， 縣長潘孟安也在臉書貼文分享喜悅，「面對勁敵，曉雯真的沒在怕，一路過關斬將，展現琉球囡仔的熱情與毅力，全力以赴享受比賽，為台灣拿下東京帕運第一面獎牌！」

22歲就讀高雄大學的田曉雯的IG上則寫著，「我出生在一個小島上，那裡有很多綠蠵龜跟很漂亮的海，那就是我的家鄉小琉球」。

潘孟安表示，田曉雯第一次出戰帕運，就展現大將之風，發揮自信與實力，曉雯的笑容真的會溫暖人心，也要謝謝蔡貴蘭教練的陪伴與鼓勵，辛苦了！田曉雯接下來和林姿妤還有桌球雙打的賽程，請大家持續關注，繼續為帕運台灣隊加油！

立委莊瑞雄說，田曉雯出生時因醫療疏失，導致右手神經萎縮，但她不氣餒，一直堅信著自己，一步一步的往夢想前進，從她的自我介紹，更能感受到對家鄉的愛跟驕傲。