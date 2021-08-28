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麟洋配光榮返金 明縣府英雄式接待車隊繞行市區

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「麟洋」配的最後一場冠亞軍之戰，幾乎金門各界都齊聚李洋的老家古寧頭為他加油。記者蔡家蓁／攝影
「麟洋」配的最後一場冠亞軍之戰，幾乎金門各界都齊聚李洋的老家古寧頭為他加油。記者蔡家蓁／攝影

奧運金牌得主李洋及搭檔王齊麟將於明（29）日返回金門，縣府及李氏宗親會也組織將近50部的大小車輛車隊，於接機後繞行金城及金寧市區，此外，配合相關活動警方也會在沿線進行交通疏導管制措施，提醒民眾多加配合，也歡迎民眾在沿線歡迎奧運金牌返金，讓他們感受到鄉親的熱情。

　縣府教育處表示，李洋和王齊麟將搭乘明天上午華信航空AE1281班機，8點30分從松山機場起飛，預計9點30分抵達金門尚義機場，之後由金門縣政府、李氏宗親代表、金門體育會、精忠衛隊接機歡迎，稍後會繞行金城和金寧街道。

遊行的路線從尚義機場出發(預計10:00)→左轉桃園路→左轉伯玉路→繞行東門圓環→環島西路一段出口→右轉民族路→直行市場東門(預計10:10-10:15抵達代天府)→右轉民權路(縣立體育場前)→右轉光前路→浯島城隍廟(預計10:25-30抵達)→左轉中興路(預計10:35-10:40抵達北鎮廟)→左轉民生路(民生、中興路口)→右轉民權路→右轉林湖路(環北、林湖路口)→榜林圓環→左轉林堡路→金鼎國小(預計10:50-10:55)→左轉頂林路→金寧中小學(預計10:55-11:00)→頂林、環西路口→和平紀念公園→古寧國小(預計11:05-11:10)→左轉寧湖路→雙鯉古地(關帝廟)→南山李氏家廟。

縣府也表示，明天下午2時將在縣府召開歡迎記者會，礙於疫情影響，縣府將全程直播，讓鄉親們可於線上目睹奧運冠軍之風采；記者會結束後，縣府教育處則於金湖綜合體育館羽球館辦理「羽球選手見面會」，讓金門學校的羽球選手們可與兩位奧運選手分享互動。

8月30日上午10點則是此行的重頭戲，「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤活動。歡迎大家一同熱烈歡迎奧運金牌返金，延續奧運熱，迎接千年難得一遇的奧運金牌返金。

為了歡迎李洋返鄉祭祖，李氏宗親會近日也聘請匠師為家廟重新上漆。記者蔡家蓁／攝影
為了歡迎李洋返鄉祭祖，李氏宗親會近日也聘請匠師為家廟重新上漆。記者蔡家蓁／攝影
「麟洋配」這次返金的重頭戲，就是8月30日上午10點將進行「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤。記者蔡家蓁／翻攝
「麟洋配」這次返金的重頭戲，就是8月30日上午10點將進行「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤。記者蔡家蓁／翻攝
奧運金牌得主李洋（前右）明天將偕同搭檔王齊麟返回金門，金門縣體育會理事長唐麗輝（前左）精心準備許多驚喜要來歡迎李洋。記者蔡家蓁／攝影
奧運金牌得主李洋（前右）明天將偕同搭檔王齊麟返回金門，金門縣體育會理事長唐麗輝（前左）精心準備許多驚喜要來歡迎李洋。記者蔡家蓁／攝影

奧運 金門 金牌 李洋 王齊麟

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