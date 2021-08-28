金門偏鄉疫苗注射拼圖完成 烏坵居民打第1劑疫苗

國內疫苗短缺，有「離島中的離島」之稱的烏坵問題更嚴重，金門縣衛生局長李錫鑫在26日親自率領同仁親赴烏坵鄉施打AZ疫苗，共完成疫苗接種計44人，疫苗接種覆蓋率約佔長駐居民約9成，完成金門偏鄉疫苗注射的最後一哩路。

金門縣長楊鎮浯表示，為了照顧到金門每鄉鎮的鄉親都能施打到第一劑新冠疫苗的權益，這次登島所面臨之惡劣海象，大小坵間之接駁、協助搬運沉重醫療設備，如果沒有烏坵守備大隊大協助完成接駁及各單位的協助下，這趟專案是不可能完成任務的，楊鎮浯強調，縣府不會因烏坵鄉偏遠、人口少而減低關注。

此次是繼縣府秘書長陳朝金於8月3日率縣府團隊前往烏坵，實地了解當地相關需求與視察後，縣府立刻規劃各項協助事項，期間為確保疫苗之品質和安全，亦完成協調松山醫院醫護人力支援注射作業及確認疫苗運送之品質監測與不斷電系統等工作事項。

此行除了登島施打疫苗外，包括檢查與更新醫療設備、補充防疫物質及長照業務宣導，並提供疫情期間所需要之抗原快篩劑200組及PCR檢測採檢棒100組。縣府感謝烏坵鄉公所、松山醫院、烏坵醫務室、第九海巡隊及烏坵守備大隊的伙伴通力合作下，讓任務圓滿順利。

到場接種疫苗的民眾表示，由於事先鄉公所事先有造冊，所以從報到、抽號碼牌醫師評估問診後施打疫苗，整個流程非常順暢，施打完後也沒不舒服。