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把握暑假尾聲出遊解悶 高市飯店住房增2成以上

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
暑假尾聲不少團客出遊，飯店出現人氣。圖／高雄翰品酒店提供
暑假尾聲不少團客出遊，飯店出現人氣。圖／高雄翰品酒店提供

疫情降級後，不少民眾趕在9月開學前把握暑假尾聲出遊一解悶氣，高雄包括漢來、國賓、翰品、福華及福容等飯店住房率都上揚2成以上，飯店人員表示與之前相比已經好太多，希望疫情持續穩定，生意愈來愈好。

暑假結束前，飯店旅宿業的住房率難得從谷底反彈，高雄漢來、國賓飯店及福容等飯店，約都增加2成，福華飯店3成，高雄翰品酒店152間房，約訂房100間，業界嗅聞到景氣反轉的氣息。

高雄漢來飯店表示，疫情仍在二級，有客人仍在觀望，但因這波暑假較長，大家都悶太久，因此在假期間尾聲，趁開學前出來走走，不少外縣市客人則是南下墾丁時，順路在高雄停留一晚。

國賓飯店表示，八月最末兩個周休，住房比平日多約兩成，來的都是親子客層，高雄翰品酒店則指出，暑假尾聲不少團體出遊，飯店內有開的樓層，幾乎都滿房。福華飯店表示，近期臨時安排出遊的客人不少，約3至5%是當天訂房，有些出差的商務客也回流。

飯店業者紛表示，暑假結束後，展望的是五倍券發放的效能，看能否啟動「星火」，帶動經濟振興，各行各業現都很期待，也繳盡腦汁規畫專案，把餅作大。

疫情 酒店 訂房

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