高雄明霸克露橋便道搶通首個周末 居民守秩序未有車潮
高雄明霸克露橋遭沖垮第22天，工務段緊急搶通斷橋處簡易便道，開放通行第4天，也是放行第一個周末；甲仙工務段觀察，日往來車輛約為70輛左右，未因放假有明顯增加；此外，因應開學，開放下午時段，供居民上下班及學生放學返家通行。
甲仙工務段統計，今天車輛往勤和、復興往返的車輛，分別為上午42輛車駛出、76輛進入；中午時段則是40輛駛出，49輛進入，初估每天往來車輛約70輛左右，未因周末有明顯增減。
簡易便道開放通行第4天，甲仙工務段已針對臨時便道跨玉穗溪周邊緊急通行避難平台，經過這幾天持續加固、整理後，已經增加行車緊急避難空間，確保通行車輛安全。
此外，目前臨時便道，放行梯次分為上午7時至8時、中午12時至1時，經甲仙工務段向桃源區長謝英雄、復興以上三里里長以及桃源國中討論後，於今天起開放下午4時30分至5時30分的通行時段，供居民上下班及學生放學返家通行。
甲仙工務段表示，下午為玉穗溪土石流好發的高風險時段，將會視每天的狀況，隨時進行緊急封閉，也提醒路人盡量不要利用於此時段通行，有無法返程的風險。
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