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高市府會攜手抗疫 曾麗燕捐防疫物資給陳其邁

中央社 / 高雄28日電

高雄市議長曾麗燕匯聚社會資源，今天親自將防疫手套、口罩、酒精等COVID-19防疫物資交給市長陳其邁，讓市府統籌運用於防疫。陳其邁說，防疫不能鬆手，盼大家一起抗疫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫將成為持久戰，曾麗燕結合民間企業資源，共同捐贈2萬5000雙防疫手套、3萬片口罩和30桶4000CC裝酒精給市府，供防疫人員使用。

曾麗燕今天與議員王義雄等人，共同將防疫物資交給陳其邁，並呼籲市民持續抗疫。她說，防疫手套、口罩和酒精成為生活必需品，也是消耗品，隨時需要補充。

曾麗燕表示，陳其邁和市府團隊控制疫情的努力，她給予肯定，尤其疫苗接種站的溫馨服務令人感動，希望在全體市民努力下，早日終結疫情。她也感謝民間投入防疫力量與資源，讓高雄疫情一直相對穩定。

曾麗燕強調，防疫不能鬆懈，更不能掉以輕心，全體市民要做好長期抗疫準備。陳其邁則說，COVID-19疫情是百年一遇的重大疫情，防疫絕不能鬆手，盼市民踴躍接種疫苗，大家一起抗疫。

高雄市議會表示，自COVID-19疫情爆發後，曾麗燕不僅自掏腰包採購防疫物資，更發動各界捐贈，分別送給左營、前鎮、小港警分局及10個派出所、環保局清潔隊，也送愛心便當到小港醫院，為第一線基層人員加油打氣。

疫情 曾麗燕 陳其邁

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