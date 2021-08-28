快訊

新莊40歲女性打高端疫苗4天後 昨突昏倒送醫不治

QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾車上廚餘桶不見了？ 高市議員質疑防疫部署過頭

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導
高雄市環保局表示，清潔車廚餘分類回收桶仍在，家戶廚餘回收政策不變。 記者王昭月／翻攝
高雄市環保局表示，清潔車廚餘分類回收桶仍在，家戶廚餘回收政策不變。 記者王昭月／翻攝

農委會防堵非洲豬瘟，下令9月起一個月內禁用廚餘養豬，高市配合移除路邊廚餘桶，但市議員林于凱昨晚倒垃圾時發現，垃圾車上的廚餘桶不見了，質疑市府超前部署過頭，家戶廚餘怎麼辦？若取消家戶廚餘回收，且濕廚餘隨垃圾車進到焚化爐焚燒，會造成焚化爐溫度不夠，恐產生戴奧辛。高市環保局長張瑞琿表示，市府回收家戶廚餘的既有政策不變，只是後端處置變動而已，各區隊仍持續回收。

林于凱昨晚倒垃圾時驚覺垃圾車上的廚餘桶不見！質疑市府下令撤除廚餘桶，是否超前部署過了頭？他表示，農委會要養豬戶一定要高溫蒸煮廚餘才能餵豬，他贊同政策，但這兩天發現垃圾車上的廚餘桶不見了，已分裝好的廚餘最後只能勉強丟進垃圾車。不過他擔心，高市若全面停收廚餘，家戶廚餘怎麼辦？

他表示，大家好不容易建立廚餘分類習慣，可能因為政策變動又重新來過，除此，高雄市不是所有垃圾車都有瀝乾裝置，濕廚餘一旦進到垃圾車，再混雜垃圾進到焚化爐，會因水量大高影響焚化爐溫度，產生毒性戴奧辛。

高雄市環保局長張瑞琿表示，中央災害應變中心宣布廚餘禁止用於養豬，但高雄市並未改變廚餘分類回收政策，依仍在垃圾車上設置廚餘桶回收，另機關、學校、餐廳等單位委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者若未收運，環保局會媒合廚餘清運業者協助，大家不用擔心。

張表示，高雄市家戶、餐廳、機關、學校等產生的廚餘，每天約110公噸，禁用廚餘養豬期間，會分別由清潔隊或集運業者收運後，送往南區資源回收廠妥善處理。回收後的廚餘先利用高速脫水機瀝去水分，部分製作堆肥，部分進焚化廠以高溫熱處理抑制非洲，抑制非洲豬瘟病毒繁衍。

防堵非洲豬瘟疫情期間，環保局呼籲市民朋友惜食減量、剩食打包不浪費，若有廚餘，最後瀝乾後再交付回收清運，齊心力守住防線。

廚餘 垃圾車 非洲豬瘟

延伸閱讀

禁止廚餘進養豬場 嘉義縣焚化廠免收處理費

廚餘禁養豬 新北呼籲惜食減量、廚餘瀝乾

9月禁廚餘養豬 社區、餐廳被拒收廚餘1個月

防非洲豬瘟 潘孟安：屏東縣養豬大縣絕不允許任何破口

相關新聞

垃圾車上廚餘桶不見了？ 高市議員質疑防疫部署過頭

農委會防堵非洲豬瘟，下令9月起一個月內禁用廚餘養豬，高市配合移除路邊廚餘桶，但市議員林于凱昨晚倒垃圾時發現，垃圾車上的廚...

開學前最後一個周末 高雄百貨美食街內用座位八成滿

開學前最後一個周末，高雄漢神巨蛋購物廣場、義享時尚廣場今天開業人潮明顯增加，接近中午用餐時段，美食街內用座位近8成滿。全...

高雄明霸克露橋便道搶通首個周末 居民守秩序未有車潮

高雄明霸克露橋遭沖垮第22天，工務段緊急搶通斷橋處簡易便道，開放通行第4天，也是放行第一個周末；甲仙工務段觀察，日往來車...

出遊人潮變多了！ 高雄左營雙鐵乘車人潮湧現

自全國調降防疫二級警戒，已經超過一個月，且今天為開學前最後一個周末，新左營高鐵站、台鐵站與捷運乘車人潮，相較先前微解封人...

開學前衝一波 高雄旗津旅遊警示燈號亮黃燈

學生即將開學，但可能天氣太熱，高雄多處景點的旅遊人潮警示燈號大多數出現「綠燈」，唯獨旗津沙灘在中午左右出現「黃燈」，代表...

金門縣府打造「中秋博餅」情境展 邀遊客體驗限定文化

因為新冠肺炎疫情的關係，縣府在6月就宣布今年停辦「中秋博狀元餅」，但隨著疫情逐漸趨緩，金門縣府觀光處為迎接即將到來的中秋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。