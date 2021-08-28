垃圾車上廚餘桶不見了？ 高市議員質疑防疫部署過頭

農委會防堵非洲豬瘟，下令9月起一個月內禁用廚餘養豬，高市配合移除路邊廚餘桶，但市議員林于凱昨晚倒垃圾時發現，垃圾車上的廚餘桶不見了，質疑市府超前部署過頭，家戶廚餘怎麼辦？若取消家戶廚餘回收，且濕廚餘隨垃圾車進到焚化爐焚燒，會造成焚化爐溫度不夠，恐產生戴奧辛。高市環保局長張瑞琿表示，市府回收家戶廚餘的既有政策不變，只是後端處置變動而已，各區隊仍持續回收。

林于凱昨晚倒垃圾時驚覺垃圾車上的廚餘桶不見！質疑市府下令撤除廚餘桶，是否超前部署過了頭？他表示，農委會要養豬戶一定要高溫蒸煮廚餘才能餵豬，他贊同政策，但這兩天發現垃圾車上的廚餘桶不見了，已分裝好的廚餘最後只能勉強丟進垃圾車。不過他擔心，高市若全面停收廚餘，家戶廚餘怎麼辦？

他表示，大家好不容易建立廚餘分類習慣，可能因為政策變動又重新來過，除此，高雄市不是所有垃圾車都有瀝乾裝置，濕廚餘一旦進到垃圾車，再混雜垃圾進到焚化爐，會因水量大高影響焚化爐溫度，產生毒性戴奧辛。

高雄市環保局長張瑞琿表示，中央災害應變中心宣布廚餘禁止用於養豬，但高雄市並未改變廚餘分類回收政策，依仍在垃圾車上設置廚餘桶回收，另機關、學校、餐廳等單位委託的廚餘養豬場或廚餘清運業者若未收運，環保局會媒合廚餘清運業者協助，大家不用擔心。

張表示，高雄市家戶、餐廳、機關、學校等產生的廚餘，每天約110公噸，禁用廚餘養豬期間，會分別由清潔隊或集運業者收運後，送往南區資源回收廠妥善處理。回收後的廚餘先利用高速脫水機瀝去水分，部分製作堆肥，部分進焚化廠以高溫熱處理抑制非洲，抑制非洲豬瘟病毒繁衍。

防堵非洲豬瘟疫情期間，環保局呼籲市民朋友惜食減量、剩食打包不浪費，若有廚餘，最後瀝乾後再交付回收清運，齊心力守住防線。