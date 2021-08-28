烏坵完成第1劑施打 金門偏鄉疫苗注射最後一哩路

金門縣衛生局今天表示，局長李錫鑫26日率領衛生局人員到烏坵鄉為民眾施打AZ疫苗第1劑，共44人接種，覆蓋率占當地長駐居民約9成，完成金門偏鄉疫苗注射最後一哩路。

衛生局表示，除了施打疫苗，同時更新醫療設備、補充防疫物質，並進行長照業務宣導，同時提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所需要的抗原快篩劑200組，以及PCR檢測採檢棒100組。

金門縣政府感謝烏坵鄉公所、松山醫院、烏坵醫務室、金門海巡隊及烏坵守備大隊通力合作，完成金門偏鄉疫苗注射的最後一哩路。

縣長楊鎮浯表示，為了照顧到金門每鄉鎮的民眾都能施打到第1劑疫苗的權益，這次登島所面臨的惡劣海象，大小坵間的接駁、協助搬運沉重醫療設備，如果沒有烏坵守備大隊協助完成接駁及各單位的協助，這趟專案是不可能完成任務的。

縣府表示，秘書長陳朝金月初率縣府團隊前往烏坵，實地了解當地相關需求與視察後，縣府立刻規劃各項協助事項；期間為確保疫苗品質和安全，並完成協調松山醫院醫護人力支援注射作業及確認疫苗運送的品質監測與不斷電系統等工作事項。

衛生局表示，當天接種疫苗的民眾表示，由於事先造冊，接到鄉公所施打通知後，從報到、抽號碼牌、醫師評估問診後施打疫苗，整個流程順暢，而資料填寫區和注射後休息區都有寬敞的間隔，感覺舒適安全，感謝縣府對烏坵鄉的照顧。

此外，衛生局特別感謝知名縣籍企業家，捐贈一台乾式生化分析儀，增添烏坵鄉醫療資源。李錫鑫表示，這名企業家多年來在台灣與金門已捐贈多項醫療設備，協助民眾就醫需要。