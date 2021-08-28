出遊人潮變多了！ 高雄左營雙鐵乘車人潮湧現

自全國調降防疫二級警戒，已經超過一個月，且今天為開學前最後一個周末，新左營高鐵站、台鐵站與捷運乘車人潮，相較先前微解封人潮明顯增加；有高鐵乘客說，越來越多人拖著行李箱，大包小包來搭車，似乎是外出旅遊的遊客，但所有民眾仍口罩戴緊緊，防疫不敢鬆懈。

二級警戒延長至9月6日，今天為開學前最後一個暑期周末，上午新左營站出現滿滿的乘車民眾，無論高鐵、台鐵或捷運都有明顯人潮；搭乘高鐵的黃姓乘客說，近期搭乘大眾運輸工具人潮有慢慢在增加，但不少乘客還是小心翼翼，還有人會自備酒精，在坐座位前會噴一下消毒。

「跨縣市移動的人，變多了！」高鐵乘客說，越來越人拖著行李箱，背著大包小包來搭車，感覺就是外出旅遊的遊客，但所有人仍把口罩戴緊緊，一點都不敢鬆懈。

隨雙鐵搭乘人數增加，周邊交通乘車請況也跟著回溫，今天從左營到墾丁的客運，上午已賣出約150張車票，相較先前三級警戒期間，周末只賣出10幾張車票，乘車人數已明顯增加。

客運業者表示，自指揮中心宣布二級警戒延長後，乘車人數就有增加，但以往暑期的周末，乘車人數還是比現在多一倍以上。