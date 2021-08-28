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開學前最後一個周末 高雄百貨美食街內用座位八成滿
開學前最後一個周末，高雄漢神巨蛋購物廣場、義享時尚廣場今天開業人潮明顯增加，接近中午用餐時段，美食街內用座位近8成滿。全國防疫調降二級至今已經近1個月，百貨、賣場人潮增加，多數顧客仍能維持防疫規範，無明顯違規情形。
漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，今天上午11時開業，湧入4808人，相較先前調降二級的3000多人增加約1800人次；義享時尚廣場容留人數為4萬3022人，上午開業進場人數約2116人次，較先前降級首個周末的800多人次，增加逾1倍。
記者實地觀察發現，漢神巨蛋購物廣場以及義享時尚廣場，接近中午時段，美食街人潮明顯增加，內用座位近八成滿。前往美食街用餐的林姓男子說，百貨美食許多要內用才好吃，人潮增加與餐廳開放內用有很大的關聯。
此外，百貨各櫃位的人潮，雖然相較美食街未有明顯人潮，但仍有不少選購商品的顧客，且百貨公司的停車位也幾乎停滿，似乎將恢復以往一位難求的盛況。
位在新左營高鐵站、台鐵站與捷運的Global Mall 環球新左營車站，周邊乘車人數雖增加，但內用情形並不明顯，仍以外帶的消費者居多。
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