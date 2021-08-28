快訊

新莊40歲女性打高端疫苗4天後 昨突昏倒送醫不治

QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學前最後一個周末 高雄百貨美食街內用座位八成滿

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄義享時尚廣場今天中午美食街內用座位幾乎八成坐滿。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場今天中午美食街內用座位幾乎八成坐滿。記者陳弘逸／攝影

開學前最後一個周末，高雄漢神巨蛋購物廣場、義享時尚廣場今天開業人潮明顯增加，接近中午用餐時段，美食街內用座位近8成滿。全國防疫調降二級至今已經近1個月，百貨、賣場人潮增加，多數顧客仍能維持防疫規範，無明顯違規情形。

漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，今天上午11時開業，湧入4808人，相較先前調降二級的3000多人增加約1800人次；義享時尚廣場容留人數為4萬3022人，上午開業進場人數約2116人次，較先前降級首個周末的800多人次，增加逾1倍。

記者實地觀察發現，漢神巨蛋購物廣場以及義享時尚廣場，接近中午時段，美食街人潮明顯增加，內用座位近八成滿。前往美食街用餐的林姓男子說，百貨美食許多要內用才好吃，人潮增加與餐廳開放內用有很大的關聯。

此外，百貨各櫃位的人潮，雖然相較美食街未有明顯人潮，但仍有不少選購商品的顧客，且百貨公司的停車位也幾乎停滿，似乎將恢復以往一位難求的盛況。

位在新左營高鐵站、台鐵站與捷運的Global Mall 環球新左營車站，周邊乘車人數雖增加，但內用情形並不明顯，仍以外帶的消費者居多。

高雄義享時尚廣場今天上午停車位幾乎停滿，恢復以往一位難求的盛況。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場今天上午停車位幾乎停滿，恢復以往一位難求的盛況。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場今天中午美食街人潮湧現。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場今天中午美食街人潮湧現。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場今天中午美食街內用座位幾乎八成坐滿。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場今天中午美食街內用座位幾乎八成坐滿。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場今天中午美食街人潮湧現。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場今天中午美食街人潮湧現。記者陳弘逸／攝影
漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，今天上午11時開業，即湧入近5000人。記者陳弘逸／攝影
漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，今天上午11時開業，即湧入近5000人。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場今天中午美食街人潮湧現。記者陳弘逸／攝影
高雄漢神巨蛋購物廣場今天中午美食街人潮湧現。記者陳弘逸／攝影
漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，今天上午11時開業，即湧入近5000人。記者陳弘逸／攝影
漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，今天上午11時開業，即湧入近5000人。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場今天中午美食街內用座位幾乎八成坐滿。記者陳弘逸／攝影
高雄義享時尚廣場今天中午美食街內用座位幾乎八成坐滿。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

影／抓住暑假尾巴爆遊客潮 溪頭10點起管制人車

學生開學返校與疫苗掛鉤？教育部：堅決叫停

新聞評論／失業嚴重 香港青年卻無意「斜槓」

補習班容留人數限制嚴 竹市補教業盼盡速公告放寬

相關新聞

垃圾車上廚餘桶不見了？ 高市議員質疑防疫部署過頭

農委會防堵非洲豬瘟，下令9月起一個月內禁用廚餘養豬，高市配合移除路邊廚餘桶，但市議員林于凱昨晚倒垃圾時發現，垃圾車上的廚...

開學前最後一個周末 高雄百貨美食街內用座位八成滿

開學前最後一個周末，高雄漢神巨蛋購物廣場、義享時尚廣場今天開業人潮明顯增加，接近中午用餐時段，美食街內用座位近8成滿。全...

高雄明霸克露橋便道搶通首個周末 居民守秩序未有車潮

高雄明霸克露橋遭沖垮第22天，工務段緊急搶通斷橋處簡易便道，開放通行第4天，也是放行第一個周末；甲仙工務段觀察，日往來車...

出遊人潮變多了！ 高雄左營雙鐵乘車人潮湧現

自全國調降防疫二級警戒，已經超過一個月，且今天為開學前最後一個周末，新左營高鐵站、台鐵站與捷運乘車人潮，相較先前微解封人...

開學前衝一波 高雄旗津旅遊警示燈號亮黃燈

學生即將開學，但可能天氣太熱，高雄多處景點的旅遊人潮警示燈號大多數出現「綠燈」，唯獨旗津沙灘在中午左右出現「黃燈」，代表...

金門縣府打造「中秋博餅」情境展 邀遊客體驗限定文化

因為新冠肺炎疫情的關係，縣府在6月就宣布今年停辦「中秋博狀元餅」，但隨著疫情逐漸趨緩，金門縣府觀光處為迎接即將到來的中秋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。