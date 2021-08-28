快訊

BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學前衝一波 高雄旗津旅遊警示燈號亮黃燈

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市推出「高雄旅遊人潮警示系統」，今天旗津出現代表人潮警示的黃色燈號。記者徐白櫻／翻攝
高雄市推出「高雄旅遊人潮警示系統」，今天旗津出現代表人潮警示的黃色燈號。記者徐白櫻／翻攝

學生即將開學，但可能天氣太熱，高雄多處景點的旅遊人潮警示燈號大多數出現「綠燈」，唯獨旗津沙灘在中午左右出現「黃燈」，代表出遊人潮略多，市府觀光局密切注意景區出遊人潮。

高雄市「高雄旅遊人潮警示系統」7月上線，蓮池潭、駁二特區、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等地景區可查詢即時人流，綠色代表人潮尚可、可以前往；黃色燈號代表警示，請民眾評估調整或稍後再前往；紅燈為景區容留人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。

今天上午，高市各景點全是綠色燈號，接近中午時分，旗津景區亮起黃色燈號，觀光局派員維持秩序。觀光局表示，旗津人潮多半處於綠燈狀況，假日可能有返鄉探親人潮才出現黃燈，不全是遊客，皆有派員現場巡查掌握狀況，密切觀察當地遊客量。

高雄市輪船公司指出，最近數周遊客逐步回升，平常搭船人次約1萬人上下，假日人潮略多，距離開學時間近，今天大約有1.5萬人搭船，距離疫情爆發前假日動輒2萬人還是算少，傍晚時分會是高峰。

今天中午，高雄旗津海灘出現黃色燈號，記者徐白櫻／翻攝
今天中午，高雄旗津海灘出現黃色燈號，記者徐白櫻／翻攝

觀光局 高雄市 疫情

延伸閱讀

開學前最後假日 國道清水服務區人車潮不如預期

強迫E化 柯文哲：開學可每1周半日或2周1日採線上教學

開學準備好了嗎？ 教授提5問憂大學成防疫的超級大破口

台中公車運量回流4成 9月開學平日再增600班次

相關新聞

暑假最後一個假日墾丁重現滿房 業者感動：實在苦撐太久

本土疫情趨緩，屏東縣本周起有條件開放海泳、浮潛、飯店泳池及烤肉，激發民眾出遊意願，今天是暑假最後一個連假，夏日水上活動勝...

開學前衝一波 高雄旗津旅遊警示燈號亮黃燈

學生即將開學，但可能天氣太熱，高雄多處景點的旅遊人潮警示燈號大多數出現「綠燈」，唯獨旗津沙灘在中午左右出現「黃燈」，代表...

金門縣府打造「中秋博餅」情境展 邀遊客體驗限定文化

因為新冠肺炎疫情的關係，縣府在6月就宣布今年停辦「中秋博狀元餅」，但隨著疫情逐漸趨緩，金門縣府觀光處為迎接即將到來的中秋...

菜櫥仔候車亭 屏東等公車玩打卡

營造城市美學，屏東縣政府將公車候車亭依地理特性融入在地風格元素，繼以海洋貝殼、衝浪板造型呈現恆春半島自然生態，最近又在屏...

高捷首件聯開案 打造A級商辦大樓

高雄捷運通車13年，高雄市府與麗寶集團攜手合作，首宗捷運場站共構的聯合開發案昨天啟動，捷運橘線O4站開發案將打造A級商辦...

旗津豪華露營區 滿足多種願望

高雄市政府去年10月起，於旗津海景第一排推出免帶露營裝備即可入住的「旗津豪華露營區」，遊客自高雄市區搭20分鐘渡輪至旗津...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。