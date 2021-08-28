開學前衝一波 高雄旗津旅遊警示燈號亮黃燈

學生即將開學，但可能天氣太熱，高雄多處景點的旅遊人潮警示燈號大多數出現「綠燈」，唯獨旗津沙灘在中午左右出現「黃燈」，代表出遊人潮略多，市府觀光局密切注意景區出遊人潮。

高雄市「高雄旅遊人潮警示系統」7月上線，蓮池潭、駁二特區、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等地景區可查詢即時人流，綠色代表人潮尚可、可以前往；黃色燈號代表警示，請民眾評估調整或稍後再前往；紅燈為景區容留人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。

今天上午，高市各景點全是綠色燈號，接近中午時分，旗津景區亮起黃色燈號，觀光局派員維持秩序。觀光局表示，旗津人潮多半處於綠燈狀況，假日可能有返鄉探親人潮才出現黃燈，不全是遊客，皆有派員現場巡查掌握狀況，密切觀察當地遊客量。