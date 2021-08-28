聽新聞
test
0:00 / 0:00
開學前衝一波 高雄旗津旅遊警示燈號亮黃燈
學生即將開學，但可能天氣太熱，高雄多處景點的旅遊人潮警示燈號大多數出現「綠燈」，唯獨旗津沙灘在中午左右出現「黃燈」，代表出遊人潮略多，市府觀光局密切注意景區出遊人潮。
高雄市「高雄旅遊人潮警示系統」7月上線，蓮池潭、駁二特區、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等地景區可查詢即時人流，綠色代表人潮尚可、可以前往；黃色燈號代表警示，請民眾評估調整或稍後再前往；紅燈為景區容留人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。
今天上午，高市各景點全是綠色燈號，接近中午時分，旗津景區亮起黃色燈號，觀光局派員維持秩序。觀光局表示，旗津人潮多半處於綠燈狀況，假日可能有返鄉探親人潮才出現黃燈，不全是遊客，皆有派員現場巡查掌握狀況，密切觀察當地遊客量。
高雄市輪船公司指出，最近數周遊客逐步回升，平常搭船人次約1萬人上下，假日人潮略多，距離開學時間近，今天大約有1.5萬人搭船，距離疫情爆發前假日動輒2萬人還是算少，傍晚時分會是高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言