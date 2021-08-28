金門縣府打造「中秋博餅」情境展 邀遊客體驗限定文化

因為新冠肺炎疫情的關係，縣府在6月就宣布今年停辦「中秋博狀元餅」，但隨著疫情逐漸趨緩，金門縣府觀光處為迎接即將到來的中秋節，特別在尚義機場金門形象館打造「中秋博狀元餅」主題情境特展，呈現原汁原味在金門流傳300多年歷史的博狀元餅民俗活動縮影，還有各種體驗活動，歡迎遊客踴躍前往體驗。

觀光處長丁健剛表示，在防疫優先的原則下，為避免群聚造成風險，6月就參考相關數據及預估籌備時間，宣佈今年停辦「中秋博狀元餅」，隨著三級至7月29日降為二級，唯現二級警戒仍持續至9月6日，但這金門流傳300多年歷史的民俗活動氛圍，仍要展現出來。因此，特別布置主題特展，供遊客體驗、認識博餅文化。

觀光處說明，「中秋博狀元餅」主題情境特展，展期自即日起至9月27日，由金門觀光小天使-「阿特」化身為狀元坐鎮，有博餅體驗、還有超大博餅碗供遊客拍照，逸趣橫生。其中，博餅裝置藝術是以博狀元餅最重要的道具—超大型骰子與碗公為主角，大大小小的骰子從天而降，象徵博餅「開博啦」，遊客可進入大碗公裡，與圓月背景和大骰子一同留下逗趣的合影。

特展期間，觀光處還有舉辦「玩博餅 送阿特口罩」活動，遊客只要出示本人機票，並與現場任一情境拍照並上傳至社群，或註冊「金門行動旅服」會員成功，就可獲得特展-阿特造型口罩，詳細規則看現場公告。

另外，展區內還有金門觀光小天使-「阿特」角色扮演，有「親子遊裝扮」、「親子蜈蚣座」及「博餅裝扮」等三種分身，每一造型截然不同，各異其趣，相當吸引小朋友，成為拍照打卡新亮點。