暑假最後一個假日墾丁重現滿房 業者感動：實在苦撐太久

本土疫情趨緩，屏東縣本周起有條件開放海泳、浮潛、飯店泳池及烤肉，激發民眾出遊意願，今天是暑假最後一個連假，夏日水上活動勝地的墾丁，各飯店和核心區民宿周五起連續3天住訂房率飆升至近滿房，小琉球旅宿今天也衝至八成，是疫情以來首次旅遊高峰；連接台東、墾丁的省道台1線和台26線，今早南下車流湧現，久違的滿房榮景再現，業者直呼好感動。

「真的好感動，大家實在苦撐太久了！」屏東縣民宿協會理事林淑敏說，墾丁核心區民宿今天多滿房，區外也有七成，是自年初疫情以來的首次旅遊高峰；墾丁旅宿業歷經史上最慘的暑假，來墾丁就是要玩水、聚會，本月24日起海泳、浮潛水上活動、旅宿業泳池有條件開放，加上烤肉解禁，臨時訂房電話爆增，很多親子客趕在暑假結束前來度假。

墾丁凱撒、夏都和福華等度假飯店周五起連續3天幾乎滿房；墾丁福華飯店總經理張積光說，海邊水上活動和飯店游泳池有條件開放後，每天的臨時訂房接不停，周五、六日原本六成住房率，瞬間衝至滿房，是疫情降級以來最高，主要是暑假的最後一個假日，9月住訂房仍差，期待政府接續推出「安心旅遊」補助方案求救觀光，彌補旅宿業2個多月住房近零的損失。

屏東縣小琉球觀光協會理事長許博翰說，去年暑假假日常有萬人登島，今年5月警戒三級因自主歇業住房近零，降二級後平日住房仍不到一成，開放海泳和浮潛後住房才明顯提升，今天一下衝高至八成住房；為讓遊客安心登島旅遊，協會推出攜帶注射疫苗黃卡享優惠方案，贈送房客裝口罩的防水夾鏈袋，並動員志工在海邊提醒遊客注意防疫。

連續兩周六南下台東、墾丁逾2萬車次的省道台1線，還面臨佳冬鄉戰備跑道整備部分封閉縮減車道問題，枋寮警方今早在國道3南州和林邊交流道採分流措施，建議穿越台1線佳冬戰備跑道的駕駛人，往南請至屏南工業區永翔路口迴轉，車輛往北請至佳冬中山路口迴轉，車潮匯集的台1線水底寮南下路段，上午9至10時出現每小時2863輛的高峰，警方將視南北向車潮規劃調撥車道。