高市提供69校5千片透明口罩 聽障生能讀唇語上課了!

聽障生有讀唇語的需求，疫情期間戴上口罩卻阻斷溝通，市議員李雅慧、邱于軒質詢時均關注，高雄市教育局將於開學前提供全市69校教師近5000片透明口罩，維護特教學生學習權益。

高雄市教育局長昨起分送透明口罩，送一批配發到五甲國中，教育局長謝文斌表示，疫情期間口罩是不可或缺的必需品，但對有讀唇需求學生而言，教師戴口罩時會遮蔽嘴型，不利聽覺障礙學生判讀與接收訊息，市長陳其邁關心聽障生學習，指示教育局特別採購透明口罩，開學前提供給有需求的學校。

教育局表示，為確保聽障生開學後學習不間斷，開學前會提供69校教師，近五千片透明口罩。也已調查110學年度第1學期所屬學校透明口罩需求，未來也將即時採購、配發，維護特教學生學習權益。