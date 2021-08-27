明霸克露橋便道延長開放時間 學生上放學免擔心

高雄桃源區台20線明霸克露橋臨時便道搶通第三天，公路總局甲仙工務段因應下周學生即將開學，與區長謝英雄、復興以上三里里長及桃源國中討論後，決定自明天起增加開放下午4點30分至5點30分時段，供民眾上下班及學生放學進出。

甲仙工務段表示，明霸克露橋臨時便道本月7日遭土石流沖毀2橋面板，經施工人員連日搶修，24日順利鋪築一條維生便道，25日起開放管制通行後，每日來往車輛約70輛左右，這幾天再持續加固玉穗溪周邊的緊急通行避難平台，可增加行車緊急避難空間，經與各單位討論，決定再增加下午開放時段。

甲仙工務段指出，目前臨時便道管制時段為上午7點至8點、中午12點至1點、下午4點30分至5點30分，但因下午時段為玉穗溪土石流好發高風險時段，將視當天狀況隨時進行緊急封閉，提醒民眾盡量不要利用此時段通行，甲仙工務段也將設置明霸克露橋便道通行LINE群組，方便民眾取得最新資訊。

復興里長江維明表示，新增的時段方便下山領藥或就醫里民可以當天往返，不用再先在山下依親，考量晚間5點30分起天色漸晚，除提醒里民下班後盡早回家，桃源國中為學生安全起見，將請家長為學生準備換洗衣物，一旦臨時便道無法通行，將安排學生暫住校內，校方也會幫忙準備三餐。