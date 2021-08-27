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維持登革熱零確診 高雄市發動環境大掃蕩

中央社 / 高雄27日電

近期進入登革熱流行期，高雄市政府為維持民國109年起的無本土病例，由副市長林欽榮今天發動登革熱環境大掃蕩，希望透過「巡、倒、清、刷」防堵疫情。

隨著時序進入高溫多雨的登革熱流行期，依高雄市衛生局病媒調查結果，近期豪大雨過後，社區病媒蚊密度陽性容器率由第28週7.89%遽增至第33週16.04%，其中鼓山區陽性容器率由13.77%上升至第33週23.03%。

為降低雨後社區登革熱疫情發生風險，高雄市副市長林欽榮上午率領跨局處防疫團隊及鄰里志工，到鼓山區發動內惟里等11里登革熱環境大掃蕩，並模擬出現疑似個案緊急防治演練。

林欽榮感謝市民、里鄰長、志工持續努力，積極投入防疫工作，也肯定市府各局處防疫團隊為市容環境及社區健康全力付出，使高雄市維持自109年迄今零本土的防疫亮眼成績，期望透過今天登革熱環境大掃蕩，共同維護環境。

林欽榮也前往視察位於鼓山區龍子里的寺廟、菜園、社區髒亂點等高風險場域，菜園在無布設水線情形下，常需依賴儲水容器儲存雨水作為灌溉使用，雨後若未及時清除積水容器，恐導致病媒蚊孳生。

他現場提醒鄰近社區民眾加強落實「巡、倒、清、刷」防治工作，並指示市府各局處、單位應帶頭示範，加強稽查高風險點，一旦發掘髒亂場域，務必掌握除蚊務盡原則，儘速完成髒亂環境整頓工作，嚴防病媒蚊孳生。

衛生局提醒，高雄市目前雖無本土登革熱疫情，但民眾仍應持續提高警覺，積極強化防疫作為，尤其大雨過後，更應落實環境自主管理，主動針對住家進行室內、外環境整頓、孳生源巡檢及清除工作，市府民間共抗登革熱。

登革熱 高雄市

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