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高市議會KK政線籲兩族群應納入BNT疫苗優先對象

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員李眉蓁、蔡武宏等六名議員組成KK政線，呼籲要把大學生及年輕上班族納入優先施打對象。記者徐白櫻／翻攝
高市議員李眉蓁、蔡武宏等六名議員組成KK政線，呼籲要把大學生及年輕上班族納入優先施打對象。記者徐白櫻／翻攝

BNT疫苗即將到貨，中央流行疫情指揮中心今天宣布疫苗意願登記平台新增BNT選項，國民黨高市議會KK政線表示肯定與欣慰，並指出，當初政線成員率先在高市議會提出「未到貨、先登記」構想飽受綠營側翼攻擊，今日證明，CDC作法與KK政線主張不謀而合，但除12歲至18歲族群外，應把大學生及年輕上班族納入優先施打對象。

第五次定期大會期間，國民黨KK政線的李眉蓁、蔡武宏等人在高市議會質詢時指出，鴻海集團創辦人郭台銘在歐洲努力催貨，高端疫苗7月18日緊急通過EUA後9天能在預約平台登記，但BNT疫苗卻無法預約，建議市長陳其邁向中央喊話，爭取將BNT納入預約平台。當時這番言論引發外界批評，有人認為「疫苗要到貨才能預約」。

李眉蓁今天表示，高中職以下學生9月開學，指揮中心只將12到18歲納入BNT疫苗優先施打對象，其他疫苗又要依據年齡由上往下打，大學及年輕上班族被排除在外，對年輕人很不公平。黃香菽也指出，大學生活動力強，如果沒有足夠的校園疫苗覆蓋率，開學後的大學校園安全堪慮，年輕上班族也不應該淪為最後施打對象。

蔡武宏說，指揮中心接受外盒及瓶身包裝印有「復必泰」等字樣值得肯定，也希望執政黨以後都能放下面子與意識形態，不要再政治力干擾、甚至出動側翼，以免影響防疫或後續BNT出貨。

國民黨KK政線由李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲組成，KK政線今天共同呼籲說，政府應把大學生及年輕上班族納入此次BNT優先施打名單，別讓年輕族群兩頭落空。

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